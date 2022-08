Heute liefert sie Strom für 30 Haushalte

Teilen

Nur Fußgänger und Räder können heute noch die Brücke passieren. © Privat

650 Jahre lang gibt es die Wassermühle zwischen Böhme, Bierde und Altenboitzen. Die Zeiten, da hier mithilfe der Wasserkraft Öl, Saat und Korn gemahlen wurden, gehören jedoch schon lange der Vergangenheit an. Heute liefert sie Strom.

Neumühlen – Legt man die Postleitzahl zugrunde, dann gehört Neumühlen zum Ortsteil Böhme. Aber die ehrwürdige Wassermühle am Rande der Ahrensheide direkt an der Böhme ist von Bierde, Böhme und Altenboitzen aus zu erreichen, von allen drei Orten ist sie nur etwa zwei bis drei Kilometer weit entfernt. Doch im Gegensatz zu längst vergangener Zeit, kann man die Böhme hier nicht mit dem Auto überqueren. Das alte Fundament der ehemaligen Holzbrücke existiert zwar noch, trägt aber nur noch einen Steg.

Die Zeiten da hier mithilfe der Wasserkraft Öl, Saat und Korn gemahlen wurden,. gehören jedoch schon lange der Vergangenheit an. Daran erinnern nur noch einige Ortsnamen wie zum Beispiel der „Mühlenweg“ in Häuslingen und seine Fortsetzung in Altenwahlingen.

Das heißt allerdings nicht, dass das Mühlrad nicht immer noch genutzt wird. Inzwischen hat der Bosser Hans Dieter Orlovius die Anlage überholt und instandgesetzt. Statt Mehl produziert sie heute Energie. Ein 2,5 Kilometer langes Erdkabel transportiert den Strom nach Böhme. Er wird in das Ortsnetz eingespeist und reicht immerhin für etwa 30 Haushalte.

Trümmer und Reste erinnern an die alte Technik. © Privat

Zum ersten Mal urkundlich erwähnt wird Neumühlen 1371 in Verbindung mit dem Namen Scheppegrell. Doch die verkauften das Anwesen, das zunächst einmal in den Besitz des Klosters Walsrode wechselte. Später kam Neumühlen dann zum Rittergut Böhme. Die Böhmer Gutsbesitzer waren damit berechtigt, so etwas wie einen Zoll für Fuhrwerke und Vieh zu erheben, das Brückengeld. Zugleich waren sie aber auch verpflichtet, die Brücke in Ordnung zu halten.

Ein Ausflug nach Neumühlen lohnt sich immer

Das ging lange gut. In den letzten Kriegstagen 1945 allerdings wurde die Brücke von deutschen Truppen zerstört. Das alte Fundament, dicke Eichenpfähle, Plamken und Balken, ist noch zum Teil vorhanden, aber jetzt ist es nur noch ein schmaler Steg für Fußgänger und Radfahrer, der als Übergang dient. Der Mahlbetrieb wurde bereits vor längerer Zeit, 1903, eingestellt. Ein Ausflug nach Neumühlen lohnt sich immer: allein schon wegen des tollen Ausblicks, den man über die Böhmewiesen und den Flusslauf hinweg genießt. Das Mühlenhaus ist inzwischen wieder verpachtet und dient als Sommerresidenz für eine Bremer Familie.