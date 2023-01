Heidekreis: Tatverdächtige nach Geldautomaten-Sprengung festgenommen

Von: Johannes Nuß

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Wietzendorf hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. © dpa/Symbolbild

Nach der Sprengung eines Geldautomaten im Heidekreis hat die Polizei Lüneburg drei Tatverdächtige festgenommen. Sie erbeuteten kein Bargeld.

Wietzendorf – Nach der Sprengung eines Geldautomaten im Heidekreis in Niedersachsen hat die Polizei drei Männer im Alter von 20 bis 32 Jahren festgenommen. Die Tatverdächtigen sollen am Freitag, 6. Januar 2022, den Automaten nahe eines Campingplatzes in Wietzendorf gesprengt haben, wie die Polizei mitteilte.

Der sich darin befindliche Tresor hielt der Detonation jedoch stand, die Täter erbeuteten kein Bargeld. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte zum Erfolg, die Einsatzkräfte verfolgten ein verdächtiges Fahrzeug.

An einer geeigneten Stelle setzten Beamten bei Thuine im Landkreis Emsland einen sogenannten Stop-Stick ein, wodurch alle vier Reifen des Fluchtfahrzeuges beschädigt wurden. Nach kurzer Zeit war eine Weiterfahrt nicht möglich, die drei Fahrzeuginsassen wurden festgenommen. Experten des Landeskriminalamtes Niedersachsen sicherten im Auto noch eine geringe Menge an Sprengmitteln.

Thomas Ring, Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg, sprach von einem erfolgreichen Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Die drei Festgenommenen sollen nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.