Spezialkräfte im Einsatz: Mann hält Frauen gegen ihren Willen in Wohnung fest

Einsatzkräfte der Polizei haben zwei junge Frauen in Schwarmstedt (Heidekreis) befreit, die gegen ihren Willen in einer Wohnung festgehalten worden sind.

Schwarmstedt - Die Polizei bekam am Dienstagnachmittag einen Hinweis, dass zwei junge Frauen gegen ihren Willen in einem Wohnhaus in Schwarmstedt festgehalten werden. Daraufhin wurde am Sitz der Polizeiinspektion in Soltau ein Einsatzstab aufgerufen, der die Maßnahmen koordinierte.

Einsatz in Schwarmstedt: Offenbar keine Geiselnahme

Gegen 21 Uhr befreiten Spezialeinsatzkräfte die Frauen im Alter von 16 und 18 Jahren aus der Wohnung in Schwarmstedt. Sie konnten wohlbehalten aus dem Wohnhaus gebracht werden. Ein 31-jähriger Mann gilt als tatverdächtig, er wurde festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Um eine Geiselnahme habe es sich ersten Erkenntnissen zufolge aber nicht gehandelt, sagte ein Polizeisprecher.