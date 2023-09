Heidekreis-Klinikum startet Fundraising

Ausschnitt aus dem Film, der Einblicke in die Wirkung der Tanztherapie gibt. © Heidekreis-Klinikum

Erstes Spendenprojekt für Tanztherapie / Große Gala für 2024 geplant

Heidekreis – Das Heidekreis-Klinikum hat eine besondere Initiative ins Leben gerufen, denn als Krankenhaus steht es vor der Herausforderung, nicht nur medizinische Versorgung zu bieten, sondern auch zusätzliche Angebote zu schaffen, die den Patienten helfen, ihre Gesundheit wiederzuerlangen und ihre Lebensqualität zu verbessern.

„Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, mit dem Fundraising zu starten,“ so Nina Bernard, Pressesprecherin und Initiatorin des Fundraisings. Es handele sich um eine Möglichkeit, finanzielle Mittel für spezielle Projekte zu sammeln, die über die reguläre Krankenhausfinanzierung hinausgehen. Bernard: „Unser erstes Spendenprojekt widmet sich der Tanztherapie für Menschen, die von einem Schlaganfall, einer Parkinson- oder Demenzerkrankungen betroffen sind.“

Carmen López Herrero, Sektionsleiterin der Neurologie, hat das Projekt ins Leben gerufen, der erste Lehrgang für Mitarbeitende der Neurologie und Physiotherapie ist beendet, die ersten Patientinnen konnten schon vom Projekt profitieren, schreibt Nina Bernard.

Warum hat gerade Tanzen bei diesen Erkrankungen eine positive Wirkung? Tanzen ist eine körperliche Aktivität, die nicht nur Freude bereitet, sondern auch gesundheitliche Vorteile bietet: „Bei Parkinson, beispielsweise, kann das Tanzen helfen, die Beweglichkeit zu verbessern, die Koordination zu fördern und die Symptome der Krankheit zu lindern. Bei Demenzerkrankungen kann Tanztherapie das Gedächtnis und die kognitiven Fähigkeiten stimulieren. Und nach einem Schlaganfall kann Tanzen helfen, die motorischen Fähigkeiten wiederzuerlangen und das Selbstvertrauen zu stärken“, erklärt Carmen López Herrero.

Wer mehr über das Projekt erfahren möchten, findet auf den Social-Media-Kanälen des Heidekreis-Klinikums, YouTube, Facebook und Instagram (@klinikumheidekreis), Video-Clips und einen Film, der Einblicke in die Wirkung der Tanztherapie gibt (www.youtube.com/watch?v= 795iFwzfMeo&list=PLu3pZcA_3myd2kFbTjwCrWEcKG0JYoD1C). „Um dieses wichtige Projekt zu realisieren, bitten wir herzlich, uns mit einer Spende zu unterstützen“, so Carmen López Herrero.

Überweisungen an das „Spendenkonto Heidekreis-Klinikum“ (Kreissparkasse Walsrode BIC NOLADE21WAL, IBAN DE21 2515 2375 0001 3088 08). Beim Verwendungszweck das Stichwort „Tanztherapie“ angeben, damit die Unterstützung gezielt diesem Projekt zugeordnet werden kann.

Carmen López Herrero und Nina Bernard sind überzeugt: „Jeder Beitrag, sei er groß oder klein, ist sehr wertvoll. Wir bedanken uns herzlich im Voraus. Gemeinsam können – und werden wir – sprichwörtlich etwas bewegen.“

Für 2024 plant das Heidekreis-Klinikum eine Spendengala mit Musik und Tanz am 7. Juni. Nina Bernard: „Diese Spendengala soll jedes Jahr stattfinden, immer unter einem anderen Motto. Für 2024 haben wir das Motto ,Punkte-Party für das Tanztherapie-Projekt’ gewählt. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir in Soltau oder naher Umgebung eine geeignete Räumlichkeit finden könnten. Wer eine Idee hat oder unterstützen möchte, sollte sich per E-Mail an ukomm@heidekreis-klinikum.de wenden.