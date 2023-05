Handgefertiges und Heilpflanzen beim Ginsengfest

Viel los ist traditionell beim Ginsengfest auf dem Gelände der Florafarm. © Florafarm

In Lindwedel gibt es am 18. Mai wieder Produkte rund um die „Power-Wurzel“ und vieles mehr.

Bockhorn – Zum Ausflugsziel für die ganze Familie wird die Ortschaft Bockhorn am 18. Mai – das traditionelle Ginsengfest lockt die Besucher von nah und fern auf die Florafarm. Auf dem historischen Niedersachsenhof, der zweiten Heimat des koreanischen Ginsengs, lädt ein buntes Programm von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt zum Stöbern, Staunen und Shoppen ein.

Der große Kunsthandwerkermarkt mit abwechslungsreich bestückten und liebevoll geschmückten Ständen biete ein umfassendes Sortiment aus Schönem und Nützlichem, hergestellt aus den unterschiedlichsten Materialien. Hier findet jeder den passenden „Topf zum Deckel“ und so mancher Besucher nutzt die Gelegenheit, um für anstehende Geburts- und Festtage den Geschenkevorrat aufzufüllen, heißt es in der Pressemitteilung fer Florafarm.

Doch nicht nur „Materielles“ steht an diesem Tag im Mittelpunkt. Auch Ohren und Gaumen werden mit musikalischen beziehungsweise kulinarischen Leckerbissen verwöhnt. Livemusik mit der Brass Band „Brazzone“ aus Hannover und „Strings on Wings“, die seit langem ihre feste Fangemeinde im Heidekreis haben, sorgt für schwungvolle Untermalung. Schmackhaftes aus Topf, Pfanne und vom Grill bietet Genuss für jedermann.

Ein abwechslungsreiches Programm und zahlreiche Aktivitäten begeistern Jung und Alt und ziehen neben den handgefertigten Waren und Geschenken die Besucher an.

Auch der Ginseng, die sagenumwobene Heilpflanze, rückt an diesem Tag natürlich in den Fokus. Seit mehr als 40 Jahren wird die Powerwurzel auf der Florafarm angebaut. An Himmelfahrt informieren kostenfreie Führungen und die Ausstellungen des „Ginsenglands“ über die besondere Wirkung und den einzigartigen Anbau. Es besteht die Möglichkeit, Ginsengprodukte zu testen und zum Sonderpreis zu erwerben.

Um 10 Uhr beginnt der Open-Air-Gottesdienst, an den sich ab 11 Uhr die Eröffnung des Ginsengfestes anschließt.

Am Festgelände stehen ausreichend kostenfreie Parkplätze zur Verfügung.

Weitere Informationen

zur Veranstaltung sind unter www.florafarm.de zu finden.