Ein Dorfladen für Häuslingen am Ort der Brandruine?

Von: Florian Adolph

Wird aus dieser Brandruine bald ein hybrider Dorfladen, der über 600 Produkte verkauft? © Fritz Bätje

Bei der Sitzung des Rates der Gemeinde Häuslingen stand viel Wichtiges auf der Tagesordnung. So bleibt es im Kindergarten warm und Glasfaser kommt in den Eilstorfer Weg.

Häuslingen – Wird es in Häuslingen bald einen Dorfladen geben? Dies war eines der Themen, die in der Sitzung des Rates der Gemeinde Häuslingen diskutiert wurden. Weiterhin befassten sich die Politiker mit Energiesparmaßnahmen, dem Bau von erneuerbaren Energieanlagen, Breitbanderschließung, Datenschutz und mehr.

Ob ein Dorfladen realisiert werden kann, ist zwar noch nicht absehbar. Der Wunsch danach ist da. Das war bereits auf der Einwohnerversammlung klar geworden. Eine Arbeitsgemeinschaft brachte einige Standorte ins Gespräch. Einer davon ist der Brandort gegenüber vom Ehrenmal an der Hauptstraße. Über diese Möglichkeit unterhielten sich die Ratsmitglieder. „Falls die Brandruine verkauft werden sollte, steht allerdings noch nicht fest, ob die Gemeinde diese dann auch für den Dorfladen erwerben will“, erklärte Häuslingens Bürgermeister Cort-Brün Voige. Die Gemeinde hat aber eine Planungsabsicht verkündet. Sollte das Grundstück verkauft werden, kann sie ein Vorkaufsrecht geltend machen. Die Ratsmitglieder zogen allerdings auch in Betracht, den möglichen Dorfladen auf einem unbebauten Grundstück oder in einer bereits bestehenden Immobilie unterzubringen.

Wird der Laden dann gebaut, ist geplant, dass mindestens 600 Produkte dort verkauft werden. Er soll außerdem hybrid geführt werden, das heißt, dass nur einen Teil der Zeit Personal im Geschäft arbeiten wird, den Rest können sich Kunden bargeldlos mit einem Kartensystem selbst bedienen. Dies funktioniere an einigen Standorten in Süddeutschland schon ganz gut, berichtete Voige.

Der Gemeinderat tagte im Gemeinderaum. © Florian Adolph

Heiß debattiert wurden Möglichkeiten, in diesen Zeiten Energie einzusparen. Dem Kindergarten wollten die Ratsmitglieder auf keinen Fall Einsparungen auferlegen, daher fiel der Blick auf die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung. Diese sollten verkürzt werden. Der Vertrag mit der Avacon erlaubt allerdings nur sechs mögliche Schaltzeiten, zwischen denen man wählen kann. Daher wäre es möglich, am Abend nur eine Stunde einzusparen. Dieser Möglichkeit stimmten alle Ratsmitglieder zu. Morgens, wenn Schüler zum Bus müssen, soll das Licht anbleiben.

Zwischenzeitlich wurde sogar in Betracht gezogen, die Straßenbeleuchtung komplett auszuschalten. „Der Betrieb einer Straßenbeleuchtung ist keine Pflicht, sondern eine freiwillige Aufgabe einer Gemeinde“, so Bürgermeister Voige.

Die Ratsmitglieder waren sich ferner einig, dass ein Kriterienkatalog für Freiflächen-Photovoltaikanlagen erstellt werden solle.

Es ging darüber hinaus um die Breitbanderschließung. Voige berichtete, dass im Zuge der Erschließung des dritten Bauabschnittes des Baugebietes im Eilstorfer Weg eine Glasfaseranbindung für alle Grundstücke realisiert werden solle. Zeitgleich sollten vom Anbieter TM-net, Bungalski, die Straßen Berliner Ring, Mühlenweg, Im Tiefen Horn, Bahnhofstraße sowie Teile von Im Felde mit Glasfaser-Anschlüssen ausgestattet werden.

Die Planungen von Windvorranggebieten in Groß Eilstorf und Otersen schritten voran, so Voige weiter. Diese Anlagen sollten bis zu 250 Meter hoch sein. Der Nutzen der Windanlagen für die Bewohner sei so hoch wie möglich zu halten.

Im Rahmen der Straßensanierung seien die vorgesehenen Bäume im Mühlenweg an nicht geeignete Standorte gesetzt worden. Einige von ihnen seien bereits an geeigneteree Standorte umgepflanzt worden, sagte Voige, der das Planungsbüro für die Grünplanung kritisierte.

Die Ratsmitglieder diskutierten zudem über den Datenschutz im Ratsinformationssystem. Es ging darum, ob die Namen der Ratsmitgliedern in die Protokolle aufgenommen werden sollen. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass eigentlich nichts gegen eine Namensnennung spreche.