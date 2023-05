Neue Bänke und ein neuer Zaun für den Spielplatz in Häuslingen

Von: Florian Adolph

Teilen

„Unsere Zeit ist jetzt“. Lasse Oestmann und Axel Feldmann (v.l.) hängen das Banner für die 72-Stunden-Aktion beim Feuerwehr-Gerätehaus auf. © Florian Adolph

Die 72-Stunden-Aktion der Rethemer Landjugend läuft schon gut. Neben der Aufwertung des Spielplatzes ist auch ein Unterstand vor dem Feuerwehrgebäude geplant.

Häuslingen – Ein weißer Nebel aus Wasserdampf wabert durch die Luft während der 14-jährige Mats an diesem sonnigen Freitagmorgen mit dem Hochdruckreiniger das Klettergerüst auf dem Spielplatz hinter dem Feuerwehr-Gerätehaus absprüht. „Ich habe schon mal so einen Reiniger benutzt, aber noch nie so lange, wie hier“, sagt er. Seit acht Uhr ist Mats schon dort, hat eine offizielle Freistellung von der Schule bekommen. Wofür? Für die 72-Stunden-Aktion der Rethemer Landjugend natürlich.

72 Stunden Zeit um Spielplatz und Dorfplatz aufzuwerten

Wie der Name schon andeutet, hat der Verein 72 Stunden Zeit, um eine Aufgabe zu erledigen. In diesem Jahr sollen die jungen Leute beim Feuerwehr-Gerätehaus im Alten Dorf, Groß Häuslingen den Spielplatz und den Dorfplatz aufwerten und attraktiver machen.

Der 14-jährige Mats weiß mit dem Hochdruckreiniger umzugehen. © Florian Adolph

Direkt nach der Verkündigung der Aufgabe am Donnerstag machte sich die etwa 40-köpfige Schar der Landjugend gleich auf den Weg, um den Platz ihres Wirkens zu begutachten und um sich zusammenzusetzen, zum Pläne schmieden. Zum Beispiel darüber, wie sie an Material kommen können. „Das hat gut mit der Gemeinde geklappt. Wir haben örtliche Firmen angesprochen und Holz besorgt“, erzählt der 1. Vorsitzende der Landjugend Jacob Bruns-Hellberg. Im Verlauf des folgenden Freitagmorgens schaut auch Tischler Timo Kremer von der gleichnamigen Tischlerei vorbei, um die Jungs und Mädchen mit Schrauben und Montagematerial zu versorgen. „Damit sie etwas für die Holzarbeiten dahaben“, sagt er.

Große Pläne für den Spielplatz

Die Vereinsmitglieder sind schon vormittags enthusiastisch bei der Arbeit – kein Wunder die Zeit drängt schließlich und sie haben sich viel vorgenommen. „Wir haben angefangen, die Pflaster-Platten aufzunehmen, haben sie gereinigt und neu verlegt. Den alten Zaun um den Spielplatz haben wir abgerissen. Da kommt ein neuer hin“, erzählt Bruns-Hellberg.

Der Spielplatz soll außerdem gereinigt, gestrichen, es sollen neue Mülleimer und Bänke mit Tischen aufgestellt werden, neuer Sand gestreut und, wenn noch Zeit ist, will die fleißige Landjugend auch noch ein neues Spielgerät basteln. Weiterhin ist geplant einen Unterstand mit Sitzgelegenheiten vor dem Feuerwehrgebäude aufzustellen.

Axel Feldmann fährt den Rasenmäher gekonnt über den Spielplatz. © Florian Adolph

Auch wenn es an dem Morgen, mit circa 15 Leuten, noch nicht so viele sind, wie am Vorabend – einige sind schließlich noch auf der Arbeit – sind die Anwesenden schon gut dabei. Die 18-jährige Cassandra Zelner hat beim Frühstück geholfen und hebt Laub und Äste auf, Axel Feldmann fährt den Rasenmäher über dem Spielplatz, Lasse Oestmann bedient den Traktor, Mats am Hochdruckreiniger, und so weiter.

Abschlussfest

Am Sonntag, wenn alles fertig sein muss, wird es ein Abschlussfest geben, für alle Dorfbewohner, damit die Landjugend die Früchte ihrer Arbeit zeigen kann. Es sollen Bratwurst und Getränke angeboten werden und es wird eine Spendenbox geben.