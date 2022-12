Keine Salamander aber Glasfaseranschlüsse für Häuslingen

Von: Florian Adolph

Teilen

Auf Ratssitzung in Häuslingen wurden zusätzliche Glasfaseranschlüsse angekündigt. © Florian Adolph

Die Bauarbeiten bei Eilstorfer Weg werden wieder aufgenommen. Ganz Häuslingen soll infolgedessen auch schnelles Internet bekommen.

Häuslingen – Es wurden keine Salamander gefunden. Die Erschließung des dritten Abschnitts des Baugebietes Eilstorfer Weg wird infolgedessen in Kürze wieder aufgenommen. Dies wurde während der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Häuslingen bekannt gegeben. Auch ein Ausbau des Glasfasernetzes wurde angekündigt.

Im Sommer hatte das Büro Levanta, Lüneburg, im Rahmen mehrerer Ortstermine und mit der Errichtung eines Amphibienzaunes das Gebiet auf die Gegenwart von Salamandern untersucht. Die Bauarbeiten waren unterbrochen worden. Da jedoch keine Tiere gefunden wurden, bekam die Grundstücks- und Entwicklungsgesellschaft (GES) die Genehmigung, die Bauarbeiten wieder aufzunehmen.

Glasfaseranschlüsse für Häuslingen

Der Bereich des Baugebietes solle durch den Verdener Telefon- und Internetanbieter TM-net, Bungalski, mit Glasfaseranschlüssen bis ans Haus ausgestattet werden, gab Häuslingens Bürgermeister Cort-Brün Voige bekannt.

Dann sollen auch Haushalte in Straßen angeschlossen werden, in denen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen 2021 und 2022, Glasfaserkabel verlegt wurden. Es handelt sich um die Straßen Mühlenweg, Berliner Ring, Im Tiefen Horn und Bahnhofstraße. Doch damit nicht genug: „Für den Frühsommer 2023 habe ich mit Bugalski vereinbart, dass wir noch einmal über die folgenden Straßen sprechen, um sie 2024 privatwirtschaftlich zu erschließen“, sagte Voige. Gemeint sind die Straßen: Altes Heidland, Am weißen Berge, Friedhofsweg, Im Felde und Eilstorfer Weg.

„Hier ist es mit einem verhältnismäßig überschaubarem Aufwand, auch der Firma Bugalski, möglich, die Straßen zu erschließen“, so der Bürgermeister. Insgesamt handelt es sich um noch fast 100 Hausanschlüsse.

„Graue Flecken“ beseitigen

Die Bereiche in Groß Häuslingen, die noch verbleiben, sollen durch ein Förderprogramm zur Erschließung „Grauer Flecken“ in Angriff genommen werden. Graue Flecken sind die Haushalte, die noch nicht die Möglichkeit haben, eine Bandbreite von mindestens einem Gigabyte zu erhalten. Der Landkreis Heidekreis soll eine gemeinsame Ausschreibung durchführen, um diese Flecken zu beseitigen.