Häuslingen: Die Flauschigen Schönheiten vom Allerdeich

Von: Klaus Müller

Richtig in Fahrt kommen die Berner Sennenhunde, wenn es knackig kalt ist. © Klaus Müller

Kerstin Fröhlich züchtet Berner Sennenhunde. Dem ersten Wurf im vergangenen Jahr soll im Frühling 2023 der Nächste folgen.

Häuslingen – Es sind diese durchdringenden Blicke, die diese gewaltigen Berner Sennenhunde haben. Es ist faszinierend, wie liebevoll zudringlich sie mit den Gästen umgehen und sie gar nicht wieder loslassen wollen.

Zu Besuch am Allerdeich in Groß Häuslingen, bei Goldi und Alma und bei ihrem Frauchen Kerstin Fröhlich, die seit einigen Jahren behutsam eine Berner-Sennenhunde-Zucht aufbaut. „Ich liebe diese Hunde,“ sagt sie. „Ich will mit vielen anderen Menschen versuchen, das Leben der riesigen Hunderasse durch vernünftige Zucht zu verlängern.“ Deshalb hat sie sich entschlossen, in den internationalen Zuchtverband zu gehen. Und möchte nach dem ersten Wurf im vergangenen Jahr im Frühling 2023 den nächsten folgen lassen. „Wir haben nur gute Nachrichten von unseren ehemaligen Welpen.“

Kerstin Fröhlich aus Groß Häuslingen baut eine Zucht mit den wunderschönen Riesenhunden auf. © Klaus Müller

Dorfbekannt: Die „Berner vom Allerdeich“

Die Hunde fühlen sich besonders wohl, wenn es kalt ist. „Als es minus 10 Grad war, wollten sie immer nach draußen. Das war ihr Wetter.“ Mit dem dicken Fell sind sie keine Fans von warmen Temperaturen. Ihr Revier ist groß, die Allermarsch bis hin zum Deich, manchmal auch übermütig in die Wellen des Flusses, oder in die Heideflächen auf der anderen Seite der Hauptstraße Häuslingens. „Drei Stunden bin ich mit den beiden jeden Tag unterwegs“, sagt Kerstin Fröhlich, die durch ihren Mann Otto noch mehr „auf den Hund“ gekommen ist und es „keine Minute bereut“ hat. „Auch wenn ich immer den Schrubber in der Nähe haben muss, denn etwas Dreck bringt man nach jedem Ausflug mit nach Hause.“

Die „Berner vom Allerdeich“, wie sie in den Fachkreisen bezeichnet werden, sind natürlich dorfbekannt. Die beiden Hündinnen Goldi und Alma leben gern auf dem Hofanwesen oder sind unterwegs in den weitläufigen Flächen der Region. „Unser gemeinsames Ziel ist es, mit Liebe und Verstand eine verantwortungsvolle Hundezucht zu betreiben“, sagt die Züchterin, die in ihrem Mann einen großen Mitstreiter hat. Kerstin kommt aus dem Sachsen-Anhaltinischen, flüchtete damals aus der DDR nach Prag und kam von dort in den Heidekreis. Hier lernte sie Otto Fröhlich kennen, der sie mit nach Häuslingen brachte.

Und da auch Otto die Hunde liebt, kam der Berner Sennenhund „Goldi“ aus Sachsen-Anhalt gleich mit. Vor eineinhalb Jahren ist dann Alma gekommen, die schon heute riesig ist. Trotzdem immer noch verspielt, einfach lieb, „aber auch sehr sensibel“, wie das Frauchen verrät.

Gemütlich im Haus rumliegen und sich ordentlich durchkuscheln lassen macht den kuscheligen Tieren aber auch viel Spaß. © Klaus Müller

„Als Züchter tragen wir eine hohe Verantwortung für unsere Welpen“

Seit 2017 ist Kerstin Fröhlich Mitglied im Schweizer Sennenhund-Verein für Deutschland e. V. (SSV), der dem Verein für das Deutsche Hundewesen (VDH) und der Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) angegliedert ist. Nur unter deren strengen Richtlinien und Vorgaben lasse sich die Zucht mit ihren Vorstellungen vereinbaren. „Als Züchter tragen wir eine hohe Verantwortung für unsere Welpen. Unser Anspruch ist eine gute Welpenstube mit altersgerechter Sozialisierung sowie eine artgerechte Ernährung für unsere Welpen.“ Sie ist penibel genau beim Umgang mit diesen liebenswerten Tieren. „Diese Hunde sind meine Welt, ich möchte nie wieder auf sie verzichten.“ Man sieht es der Frau an, wenn sie losgeht mit den Berner Sennenhunden, wenn sie hineintoben in das Gelände, ihre Freiheit genießen in den weitläufigen Flächen des Allertales.