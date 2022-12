Häuslingen: Die letzte Ruhestätte aufwerten

Von: Florian Adolph

Die Einfriedungen des Friedhofs sollen erneuert werden. © Fitz Bätje

Der Friedhof Häuslingen soll im nächsten Jahr umgestaltet werden. Für dieses Ziel wurde ein Förderantrag gestellt. Aber nicht alle Maßnahmen können dadurch umgesetzt werden.

Häuslingen – Die Umgestaltung des Friedhofs Groß Häuslingen war eines der Hauptthemen auf der letzten Sitzung des Rates der Gemeinde Häuslingen am vergangenen Mittwoch. Dort wurde der aktuelle Stand der Planung vorgestellt.

In den Jahren 2021/2022 führte die Diplom-Ingenieurin Christina Stoffers eine Friedhofsentwicklungsplanung durch. Der Friedhof Häuslingen wurde aus mehreren anderen ausgewählt, da er das „größte Verbesserungspotenzial hat“, so Gemeindedirektor Kevin Grochotzky.

Fünf der zwölf vorgeschlagenen Maßnahmen wurden ausgewählt

Das Geld für die Umgestaltungen soll im ersten Quartal 2023 aus einem Antrag auf Leader-Förderung kommen, der durch Samtgemeindebürgermeister Björn Symank gestellt wurde. Kevin Grochotzky ist optimistisch, dass dieser bewilligt wird. Bedingung für die Umgestaltung ist allerdings, dass ein finanzieller Rahmen von 25 000 Euro nicht überschritten wird, auch damit sich die Nutzungskosten des Friedhofs für die Häuslinger nicht massiv erhöhen. Daher sollen nur fünf der ursprünglich zwölf von Christina Stoffers vorgeschlagenen Maßnahmen, umgesetzt werden. Die restlichen sieben seien nicht durch den Leader-Antrag gedeckt. „Wir mussten knapp kalkulieren“, so Grochotzky.

Neue Urnen-Rasenreihengräber sollen kommen. © Fitz Bätje

Die fünf Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen, umfassen 1. die Aufwertung der Urnen-Rasenreihengräber, 2. die Erneuerung der Einfriedungen mit neuen Zaunelementen, 3. und 4. die Anlage eines Heidegartens als Gemeinschaftsgrabanlage und einer Baumgrabanlage und 5. die Anlage von zwei neuen Wasserzapfstellen.

Gemeindedirektor Grochotzky hofft auf ehrenamtliches Engagement

Auf der Ratssitzung wurden auch die sieben ausgelassenen Maßnahmen besprochen. Diese hätten einen Querweg im Zentrum des Friedhofs beinhaltet, so wie auch individuelle Rasen-Sarggräber. Weitere Vorschläge waren die Herstellung einer Bodendeckerfläche an den historischen Grabsteinen, eine weitere Baumgrabanlage (zusätzlich zu der bereits geplanten), die Herstellung einer Bienenweide, die Anlage zweier Friedhofsalleen und die Einsaat der gesamten Fläche mit Rasen. Was diese Maßnahmen angeht, hat Grochotzky die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben: „Wir könnten uns vorstellen, dass diese mit ehrenamtlichem Engagement der Gemeinde noch umgesetzt werden können“, sagte er.

Wenn der Förderantrag bewilligt wird, soll ein Vergabeverfahren zur Verwirklichung der Maßnahmen gestartet werden. Ziel ist es, diese noch im Jahr 2023 vollständig umzusetzen.