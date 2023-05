63. Deutscher Schützentag im Heidekreis übertrifft alle Erwartungen

Von: Klaus Müller

Eine ganz besondere Stimmung herrschte beim Festakt in der Heinrich-Kemna-Halle in Krelingen, von der sich die Festredner mitreißen ließen. © Müller

Eine ganz besondere Stimmung herrschte in Krelingen beim Festakt für den 63. Schützentag im Heidekreis.

Walsrode – „Wir haben herrliche Tage in Ihrem Landkreis erlebt und dürfen uns dafür einfach nur bedanken.“ Deutschlands Schützenpräsident Hans-Heinrich Schönfels ließ sich von der Atmosphäre beim Festakt in der Heinrich-Kemna-Halle in Krelingen mitreißen, von dem unvergesslichen Fahneneinmarsch der Landesverbände, von der Hemslinger Blasmusik – und überhaupt, von dem ganzen Flair.

„Wir sind auf den Weg in die Zukunft“, sagte der Präsident, lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Staat und mit vielen Fachverbänden im deutschen Land. „Das Schützenwesen gehört im Heidekreis zur DNA“, sagte Landrat Jens Grote, der mit Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring und Kreissparkassenchef Matthias Schröder in die Halle gekommen war. Grotes Vorgänger, Landrat Manfred Ostermann, hatte gemeinsam mit Heini Wussow dieses Großereignis in Gang geschoben und die Weichen für den 63. Schützentag im Heidekreis gestellt.

Übergabe des Bundesbanners ist der Höhepunkt

Der Staatssekretär für Inneres und Sport, Stephan Manke, lobte die Arbeit der Schützen und sprach vor allem die sportlichen Leistungen an, die in den Vereinen durch ständiges Training erreicht würden. Torsten Burmeister, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes, war aus Frankfurt am Main in die Heide gekommen. „Als ich den Einzug der Fahnen sah, prickelte es bei mir. Ein tolles Erlebnis.“ Luciano Rossi, Präsident des Internationalen Schießsportverbandes, kündigte viele Großveranstaltungen des Schießsports in Europa an, er freue sich besonders auf die Weltmeisterschaften im Bogenschießen in Berlin. Und Wilfried Ritzke vom niedersächsischen Sportschützenverband lobte die vielen Helfer aus dem Heidekreis, die es möglich gemacht hätten, eine solche Veranstaltung erstmals auf das flache Land zu bringen.

Der Höhepunkt des Festaktes war dann die Übergabe des Bundesbanners durch den Oberbürgermeister der Stadt Wernigerode, die den letzten Schützentag ausgerichtet hatte, an Landrat Jens Grote.

Den Abschluss des Schützentages bildete der Ball mit über 800 Teilnehmern und der Proklamation der neuen Hoheiten: Carina Fuchs von der SG Weissenfels Steinlohe im Oberpfälzer Schützenbund ist die neue Bundesschützenkönigin, Anika Höflich von der BSG Stuckenbusch-Hochlarmark II im Westfälischen Schützenbund heißt die neue Bundesjugendschützenkönigin.