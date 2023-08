Sporttag des SV Viktoria in Rethem: Gewusel macht die Organisatoren glücklich

Hula Hoop: An dieser Station konnten je nach Talent auch die Jüngsten glänzen. © Baetje, Fritz

Auch die zweite Auflage des Rethemer Sporttages geriet zu einem Erfolg - inklusive Seilspringen und Maracuja-Schorle.

Rethem – Im vergangenen Jahr hatte der SV Viktoria Rethem einen Sporttag für Nachwuchstalente organisiert, der viel Beachtung fand. Da gab es dann zwei Optionen: Es nach einem Jahr noch einmal zu versuchen oder lieber nicht, weil sich solch ein Event nur schlecht mit gleichem Erfolg wiederholen lässt. Der SV Viktoria bewies Mut und lud erneut zu einem, wie man hoffte, Highlight ein. Und das zahlte sich aus: Es wurde so ein schöner Tag.

Die Planung war ein Vabanquespiel, denn im vergangenen Jahr hatte das Sportfest während der Ferien stattgefunden, und man fragte sich, was mehr wiegen würde: Würden mehr Kinder kommen, weil Familien nicht mehr im Urlaub waren oder würde es mehr ins Gewicht fallen, dass Eltern berufsbedingt nicht die Zeit für ihre Kinder aufbringen könnten? „Das hat sich wohl ausgeglichen“, stellte Maik Peters, der an diesem Tag das Heft in der Hand hatte, fest.

Es war wieder ein richtiges Gewusel auf dem Sportplatz. Ob es mehr Kinder als im Vorjahr waren, war schwer auszumachen, weniger waren es auf jeden Fall nicht. Zunächst schienen jedoch die Pessimisten recht zu behalten. Die Wetterprognosen waren nicht die allergünstigsten, und als es am Samstag um 9 Uhr, also zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung, wie aus Kübeln goss, schien der Sporttag wortwörtlich ins Wasser zu fallen, die Felle schienen davonzuschwimmen. Doch dann klarte es nach und nach auf, die Sonne lugte hervor und es wurde doch noch ein wunderschöner Spätsommertag.

Slackrope bis Dart

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand ein Parcours mit zehn Stationen mit mehr oder weniger schwierigen Übungen, die mit etwas Geschick von allen bewältigt werden konnten. Ab und zu, wenn die Kids noch zu klein waren oder etwas absolut nicht klappen wollte, wurde auch einmal ein Auge zugedrückt. Den Stempel für eine erfolgreich absolvierte Station bekam eigentlich jeder. Bei diesem Wettkampf mitzumachen war nicht verbindlich. Einige Kinder versuchten sich nur an drei oder vier Stationen, andere nutzten nur das Nebenangebot, wie Tennisfußball oder auf dem Slackrope zu balancieren.

Am Parcours waren fast alle Sparten des SV Viktoria beteiligt: Stephanie und Leentje Imbach betreuten gleich mehrere Stationen. Beim Tennis, Joachim Roose leistete Schwerstarbeit, staute es sich von Anfang an.

Beim Schießen mit dem Fußball auf die Klett-Dartscheibe die man von Germania Walsrode hatte ausleihen können, herrschte ausgelassene Stimmung.

Badminton wurde angeboten, bei den Leichtathleten war ein leichter Dauerlauf angesagt oder wahlweise zehnmal Hula Hoop, Ballprellen oder Seilspringen.

Jan Selle zeigte, wie es beim Training für den Flagfootball zugeht, und last but not least war Rethems Feuerwehr durch Nadine Scheuerle und Olaf Helms vertreten, die ein großes Fahrzeug mitgebracht hatten und viele Fragen beantworten mussten. Es wurde jedenfalls eine Menge geboten.

Vitamine satt, Nudeln und Eis

Wen der kleine Hunger plagte, für den war ein an Vitaminen reichhaltiges Buffet mit Tomaten, Gurken, Möhren, Melonen und Weintrauben aufgebaut, an dem man sich kostenlos bedienen konnte. Maracuja-, Apfel- und Cranberryschorle standen zur Auswahl. Ganz schön reingehauen wurde, als Nudeln mit roter Soße aufgetischt wurden und auch das anschließende Eis schmeckte hervorragend.

Und dann ging es zum Höhepunkt der Veranstaltung: Alle, die eine ausgefüllte Wettkampfkarte vorlegen konnten, nahmen an der abschließenden Tombola teil, und da sah man nur strahlende Gesichter, denn Rethems Geschäftsleute hatten sich nicht lumpen lassen und es waren eine Menge Spenden zusammengekommen. Fast so viele, dass alle 128 Kinder, die teilgenommen hatten, einen Preis einheimsen konnten. So zogen dann alle nach dreieinhalb Stunden zufrieden von dannen.

Einen tollen Job hatte wieder das Organisationsteam gemacht, das sich vorwiegend aus der ersten Rethemer Fußballmannschaft zusammensetzte. Die Aktiven halfen beim Auf- und Abbau der Anlage, sprangen auch als Kampfrichter ein, waren so etwas wie Hans Dampf in allen Gassen und trugen so maßgeblich zum Gelingen des Sporttages bei. Ihnen allen gebührt dickes Lob. bä

