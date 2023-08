Zuschlag für das erste Häuslinger Grundstück

Der von der Landjugend aufgewertete Spielplatz am Feuerwehrgerätehaus. © Bätje

Häuslingen – Es kann losgehen. Die ersten Bewerbungen für Grundstücke im neuen Baugebiet am Eilstorfer Weg in Häuslingen sind eingegangen. Für die erste Parzelle hat es gleich drei Interessenten gegeben, sodass eine Auslosung vonnöten war. „Das haben wir jetzt öffentlich gemacht“, sagte Häuslingens Bügermeister Cort-Brün Voige auf der Ratssitzung am Mittwochabend. Es gelte, bei derartigen Aktionen möglichst transparent zu bleiben.

Die Rolle der Losfee übernahm „Kalle“ Bockelmann. Der glückliche Gewinner kommt aus Häuslingen und die beiden „Pechvögel“ nahmen die Gelegenheit wahr, zwei andere Grundstücke zu erwerben. Es gibt sogar noch einen vierten Interessenten, der zum Glück sein Auge zwischenzeitlich auf ein anderes Grundstück geworfen hatte. Das passte also. „Vier Bauwillige, das ist ein guter Start“, stellten Bürgermeister Voige und Gemeindedirektor Kevin Grochotzky fest.

Voige berichtete über die Umsetzung geplanter Maßnahmen. Des Weiteren lag der Jahresabschluss für 2019 vor, den die Ratsmitglieder zur Kenntnis nahmen und somit die damalige Bürgermeisterin Dr. Kathrin Wrobel entlasteten.

Interessant, vor allem für die Zuhörer, die zahlreich erschienen waren, war die Bekanntgabe wichtiger Angelegenheiten. Ende September findet ein Termin mit dem Landkreis statt. Unter anderem geht es da um die Erweiterung der Streckenführung des Anrufsammeltaxis. Eine Anbindung von Bierde nach Hodenhagen und von Häuslingen nach Otersen wird gewünscht.

Schleppend voran gehe der Ausbau erneuerbarer Energien, berichtete Voige. Die Ausweisung von Flächen für die Windenergienutzung ist noch nicht absehbar. In der unmittelbaren Umgebung sind derzeit Windflächen in den Gemarkungen Groß Häuslingen, Otersen und Groß Eilstorf, 20 an der Zahl, mit Höhen von jeweils rund 250 Metern, geplant.

Ein konkreter Termin für die Umsetzung der zugesagten Breitbanderschließung kann noch nicht genannt werden.

Besonders hervorgehoben wurde noch einmal die 72- Stunden-Aktion der Landjugend, Ortsgruppe Rethem. Der Spielplatz am Feuerwehrgerätehaus ist aufgewertet, ein solider Zaun geschaffen ein fester Unterstand gebaut worden. Eine super Sache, mit der etwas Sinvolles geschaffen wurde und die allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat, hieß es. .Bei einer Umsetzung der Maßnahme durch die Gemeinde wären deutlich höhere Kosten entstanden. „So sind wir mit einem Schnäppchen davongekommen“, so Voige.

Noch ein Hinweis zur Aller-Dörps-Tour: Die Gemeinde Häuslingen wird in diesem Jahr zu diesem Projekt drei Anträge stellen: die Überarbeitung und Aktualisierung des kommunalen Rundwanderweges „Storchenroute“ und die Aufwertung des Soldatendenkmals, gedacht ist unter anderem an eine weitere Bronzetafel mit den Namen der Gefallenen aus Klein Häuslingen. Ein dritter Antrag soll für eine Aufwertung des öffentlichen Spielplatzes Im Felde und des Dorfplatzes an der Straße Vier Linden gestellt werden.

Nägel mit Köpfen werden auch bei der Umgestaltung des Häuslinger Friedhofes gemacht: Die Urnenrasenreihegräber im vorderen Bereich der Kapelle sollen eingefasst werden, der an der Straße liegende Zaun sowie die abgängige Hecke sollen entfernt und gegen einen neuen Zaun ausgetauscht werden.

Außerdem soll ein Heidegarten als Gemeinschaftsgrabanlage angelegt werden. Hier werden sowohl Erd- als auch Urnenbestattung möglich sein, zudem soll eine Baumgrabanlage als Gemeinschaftsgrabanlage angelegt werden. Geplant sind darüber hinaus zwei weitere Zapfstellen, um die Wasserversorgung auf dem Friedhof zu verbessern. bä

