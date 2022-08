Frau tot auf Gehweg gefunden – Polizei fahndet nach Ex-Lebensgefährten

Von: Sebastian Peters, Johannes Nuß

Der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis ermittelt mit Hochdruck (Symbolfoto) © IMAGO / Die Videomanufaktur

In Bad Fallingbostel wurde eine lebensgefährlich verletzte Frau auf einem Gehweg gefunden. Sie verstarb noch vor Ort. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Update von Donnerstag, 11. August 2022, 13:32 Uhr: Bad Fallingbostel – Nach ersten Ermittlungen der Polizei in Bad Fallingbostel scheint Bewegung in den Fall um eine tote Frau auf einem Gehweg zu kommen. Die Frau war dort am Mittwoch gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft veröffentlichten am Donnerstag, 11. August 2022, eine gemeinsame Pressemitteilung, nach der es weitere Informationen zum Opfer und bereits einen Tatverdächtigen geben soll.

24-Jährige tot auf Gehweg gefunden: Polizei fahndet nach 34-jährigen früherem Lebensgefährten

Wie es in der Mitteilung heißt, handele es sich bei dem Opfer um eine 24-jährige Frau aus Bad Fallingbostel. Der Tatverdacht richtet sich gegenwärtig gegen den früheren Lebensgefährten der Frau, einen 34-jährigen Mann, der zuletzt ohne festen Wohnsitz war und nach dem derzeit gefahndet wird.

Die intensiven Ermittlungen zum Tathergang und zu den Hintergründen dauern an. Unter anderem werden Zeugen befragt. Noch am Donnerstag soll die Obduktion zur abschließenden Feststellung der Todesursache erfolgen. Mit ersten Ergebnissen aus der Obduktion rechnen Staatsanwaltschaft und Polizei nicht vor Freitag.

Aufgrund der andauernden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Informationen zu dem Geschehen veröffentlicht. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Soltau unter 05191/93800 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Erstmeldung von Mittwoch, 10. August 2022, 18:55 Uhr: Bad Fallingbostel – Ein mysteriöser Todesfall beschäftigt am Mittwoch, 10. August 2022, die Einsatzkräfte der Polizei im Heidekreis. Gegen 12:18 Uhr wird eine schwerst verletzte Frau auf einem Gehweg am Goethering gefunden. Alarmierte Rettungskräfte leiteten vor Ort sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Allerdings ohne Erfolg. Die aufgefundene Frau verstirbt vor Ort.

Frau tot in Bad Fallingbostel gefunden – Kriminaldienst der Polizei ermittelt

Seitdem ermittelt die Polizei mit Hochdruck, was in Bad Fallingbostel gegen die Mittagsstunden passiert sein könnte. Seit dem Auffinden der Frau ermittelt der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis mit Hochdruck. Die Ermittler suchen nun Zeugen: „Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen zum Tathergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Soltau, Tel. 05191/93800 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zusetzten“, so die Polizei.

Weitere Hintergründe, wie der Tathergang oder Ähnliches, ist noch nicht veröffentlicht worden. Ebenfalls hat die Polizei nicht veröffentlicht, wie alt die Frau ist. „Aufgrund der andauernden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Informationen zu dem Geschehen veröffentlicht“, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Verden ist inzwischen involviert.

