Gründungs- und Co-Working-Initiative im Heidekreis bekommt Finanzspritze

Von: Klaus Müller

Ministerin Wiebke Osigus überreicht im Rathaus der Stadt Bad Fallingbostel einen Förderbescheid in Höhe von 128700 Euro. Auf dem Bild Rethems Samtgemeindedirektor Björn Symank, Carsten Niemann (Samtgemeinde-Direktor aus Ahlden), Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider, die Ministerin, Walsrodes Bürgermeisterin Helma Spöring und SPD-Landtagsabgeordneter Sebastian Zinke. © Müller

Die Wirtschaftsregion Deltaland bekam jetzt einen Förderbescheid in Höhe von 128 700 Euro. Das Geld soll in bessere Bedingungen für Start-Ups fließen.

Bad Fallingbostel – Wer heute ein Unternehmen gründet, der tut dies häufig im städtischen Umfeld. Wie im Bund, so konzentriert sich auch in Niedersachsen die Gründungsaktivität von Start-up-Unternehmen besonders auf Großstädte, die zugleich Standorte von Universitäten und Fachhochschulen sind. Andererseits kann Niedersachsen immerhin mehr als 20 Prozent der Start-up-Gründungen in ländlichen Regionen verzeichnen und liegt damit laut dem niedersächsischen Start-Up-Monitor erkennbar über dem bundesweiten Durchschnitt.

Doch wie sieht es speziell in der Wirtschaftsregion Deltaland aus, bestehend aus den Städten Walsrode und Bad Fallingbostel sowie den Samtgemeinden Ahlden und Rethem? Hier haben gerade in jüngster Zeit einige junge Unternehmen, etwa aus den Bereichen IT, Dienstleistung und Verpackungswirtschaft auf sich aufmerksam gemacht. Dennoch besteht noch viel Luft nach oben, besonders, wenn es um die gezielte Förderung von Selbstständigkeit und jungem Unternehmertum geht.

Von besserer Beratung bis Business-Angels

Gerade hier wollen die Deltaland-Partner ansetzen und haben in Kooperation mit einem Lehrstuhl an der TU Braunschweig den „Masterplan Entrepreneurship für die Wirtschaftsregion Deltaland“ ausarbeiten lassen. Dieser liegt nun vor und regt unter anderem den Ausbau der regionalen Wirtschaftsförderung zu einem zentralen „Start-Up-Hub“ als Anlaufstelle und Kommunikationsknoten für Gründer und junge Unternehmen an. Dazu wurde eine Reihe von Teilmaßnahmen definiert, angefangen von der Verbesserung des Beratungsangebots über die eventuelle Durchführung eines Gründerwettbewerbs bis hin zur Vernetzung ´von sogenannten Wirtschaftssenioren und Business-Angels. Ergänzend sollen kreative und neue Formen der Zusammenarbeit gefördert werden, beispielsweise über eine Marketingunterstützung für Co-Working- und Maker-Spaces. Eine digitale Informationsplattform für Gründer sowie zielgruppenspezifische Veranstaltungen und Events sollen das Bild abrunden.

Da dies alles einiges an Aufwand bedeutet und auch nicht unbedingt zum festen Erfahrungsschatz der hiesigen Akteure gehört, haben sich die Deltaland-Partner zusammengetan, und einen Förderantrag nach der Richtlinie „Zukunftsräume“ an das Land Niedersachsen gerichtet.

„Und das mit Erfolg“, wie Rolf Schneider als Bürgermeister der Stadt Bad Fallingbostel berichtet, die stellvertretend für die Deltaland-Gemeinschaft den Förderantrag eingereicht hat und das Projekt administriert. Die niedersächsische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung, Wiebke Osigus, überreichte im Rathaus der Stadt Bad Fallingbostel einen Förderbescheid in Höhe von 128700 Euro. „Wir freuen uns, dass wir uns nun dank der Förderung durch das Land auf den Weg machen können“, erläuterte Helma Spöring, derzeit Vorsitzende der Deltaland-Kooperation: „Das Projekt wird über drei Jahre laufen und hat ein Gesamtvolumen von knapp 215 000 Euro. Davon steuern die Kommunen 40 Prozent im Wege der Kofinanzierung selbst bei.“

„Wenn alles klappt, dann sind wir spätestens zum Januar 2024 startklar, eventuell bereits schon in diesem Herbst“, zeigt sich Rolf Schneider bezüglich des Zeitplans optimistisch.