„Feuerwehrleute sind Teamplayer“: Georg Mahler nimmt den Rethemer Ehrenamtspreis für alle Kameraden entgegen

„Stellvertretend für alle Feuerwehrkameraden“ nehme er den Ehrenamtspreis an, betonte Georg Mahler bei der Übergabe durch Rethems Bürgermeister Frank Leverenz. © Bätje

Rethem – Vor etwas mehr als vier Jahren hat der Rat der Stadt Rethem beschlossen, jedes Jahr eine Person zu ehren und zu würdigen, die sich durch besondere ehrenamtliche Tätigkeit hervorgetan hat. „Die Stadt Rethem“, so Bürgermeister Frank Leverenz, „hat bis heute ein sehr gut funktionierendes Ehrenamt, das in vielen unterschiedlichen Bereichen zum Tragen kommt.“

Der Beschlussvorschlag sieht vor, dass verdienstvolle Personen für besondere Leistungen für die Stadt Rethem auszuzeichnen sind. Zu berücksichtigende Tätigkeitsbereiche sind dabei soziales Engagement, Vereinsarbeit, Kultur, Senioren, Jugend und Sozialarbeit, Umwelt- und Naturschutz.

Unter den in diesem Jahr Vorgeschlagenen ragte einer heraus für den einstimmig votiert wurde: Georg Mahler für 44 Jahre als Feuerwehrmann, davon über zwei Jahrzehnte als Funktionsträger. Zunächst als stellvertretender Ortsbrandmeister, zwei Jahre später als Jugendwart und 2004 war es dann so weit, es folgte ein weiterer Schritt auf seiner Erfolgsleiter, er erhielt seine Berufung zum Gemeindebrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr in der Samtgemeinde Rethem. 2010 und 2016 wurde er in diesem Amt bestätigt und hat erst 2022 dieses Amt in jüngere Hände abgegeben, seine Nachfolgerin wurde Sonja Kny aus Altenwahlingen.

Die Rolle als Feuerwehrmann war neben seinem Beruf als Tischlermeister der Mittelpunkt seines Lebens, aber nicht sein „Ein und Alles“. Fünfmal hat er in den letzten Jahren sein Sportabzeichen wiederholt, mit seinem Sohn Theodor lernt er das Tennisspielen.

„Unsere Gesellschaft braucht Menschen wie Georg Mahler“, stellte Rethems Bürgermeister fest, „die Vorbild sind für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Für über 40 Jahre im Feuerwehrwesen verleihen wir dir deshalb den Ehrenamtspreis der Stadt Rethem im Jahr 2022“, schloss Leverenz seine Laudatio.

Mahler dankte dem Rat und betonte, dass nicht jeder, wie er, Gelegenheit hätte, seinem Hobby zu frönen und daraus eine Berufung zu machen. Wenn dann für die Rethemer auch noch etwas Positives rausgekommen sei, dann sei das eine absolute Win-Win-Situation. Als Feuerwehrmann sei man ein Teamplayer. Man trainiere und feiere zusammen, sei gemeinsam im Einsatz, einer sei für den anderen da, müsse sich auf die Kameraden verlassen können. Er machte das an einem Arbeitseinsatz früherer Zeiten deutlich, als man noch mit einer Kette von Löscheimern einem Brand zuleibe rückte. Nur so lange jedes Glied dieser Kette funktioniere, würde der Eimer am Brandherd ankommen, sei die Arbeit effektiv. Und so wollte er seine Auszeichnung auch nicht nur für sich akzeptieren, sondern brach eine Lanze für alle Feuerwehrkameraden, für sie nähme er stellvertretend die Auszeichnung entgegen und er betonte noch einmal: „Ohne euch stünde ich jetzt nicht hier“. bä