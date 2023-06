Entscheidung in Hannover: 27 Millionen Euro mehr fürs HKK

Die Pläne für das Heidekreisklinikum können nach dem Beschluss des Planungsausschusses in die Umsetzung gehen. © Jost Hauer

Heidekreis – Der Krankenhaus-Planungsausschuss Niedersachsens hat getagt und beschlossen. Damit ist die Fördersumme für den Neubau des Heidekreis-Klinikums in Bad Fallingbostel von 195 auf 222 Millionen Euro anzuheben. Von der Gesamtfördersumme sollen noch in diesem Jahr 100 Millionen aus dem Strukturfonds II sowie 50 Millionen aus dem Nachtragshaushalt kommen. Zudem hat der Planungsausschuss verkündet, dass bereits zeitnah ein erster Teilbetrag von insgesamt 150 Millionen Euro freigegeben werden soll.

Landrat und Aufsichtsratsvorsitzender des Heidekreis-Klinikums Jens Grote freut sich über die guten Nachrichten aus Hannover: „Der Krankenhaus-Planungsausschuss hat mit dieser Entscheidung nochmals gezeigt, wie wichtig die Strukturmaßnahme Neubau Heidekreis-Klinikum für das Land Niedersachsen ist, und, dass unser Landkreis, wie zugesagt, Hilfe bei der Baukostensteigerung bekommt. Eine Erhöhung der Fördersumme um weitere 27 Millionen Euro ist eine großartige Neuigkeit. Nun kann unser Projekt durchstarten: Ein modernes Klinikum für den gesamten Landkreis – so wie es die Mehrheit des Heidekreises sich wünscht.“

„Sobald uns der erste Teilbetrag erreicht hat, werden wir zum Beispiel die europaweite Ausschreibung für die Aushebung der Baugrube starten – und diese dann im vierten Quartal durchführen lassen“, erläutert Dr. med. Achim Rogge, Geschäftsführer des Heidekreis-Klinikums, in einer Pressemitteilung.

Grote und Rogge sind sich einig, dass „nun unser Projekt von der detaillierten Planung in die Umsetzung starten kann: Ein Klinikneubau entsteht, der die stationäre medizinische Versorgung im Landkreis sichert und Strahlkraft für junge Medizinerinnen und Mediziner entwickeln wird, so dass auch auf diesem Wege die ambulante medizinische Versorgung in unserem Heidekreis gesichert werden kann.“

Gleichzeitig diskutieren der Landkreis und die Stadt Soltau über die Sicherstellung der ambulanten medizinischen Versorgung in Soltau nach dem Umzug ins neue HKK. Es geht unter anderem um die möglichen Auswirkungen auf andere Lebensbereiche der Stadt als Mittelzentrum. Wie auf Anfrage unserer Zeitung der Landkreis bestätigt, wurde auch die Verdener Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) eingebunden. Ein Gutachten soll jetzt die raumordnerischen Auswirkungen der Schließung des Krankenhausstandortes klären.

Ziel aus Sicht des Landkreises sei ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Stadt Soltau und dem Landkreis, der sich zu den Bereichen ambulante medizinische Versorgung, Rettungsdienst und städtebauliche Entwicklung verhalten könnte. Soweit die Zuständigkeit der KVN berührt sei, könnte sie gegebenfalls in eine solche Vereinbarung einbezogen werden. Etwa in Bezug auf die Fortsetzung der KVN-Sprechstunde. Zuletzt vereinbart wurde, dass die Verhandlungsrunde um Mitglieder des Rates der Stadt Soltau erweitert werden soll.

Eine Klage der Stadt Soltau, die derzeit noch nicht möglich wäre, würde dieses Vorgehen in Frage stellen und den Zeitplan gefährden, möglicherweise höhere Kosten und andere negative Folgen verursachen. Vielen Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Mitarbeitende des Klinikums bereite das Sorgen.

Der Landkreis gehe davon aus, dass die gemeinsamen Interessen mit der Stadt Soltau auch ohne Klage durchgesetzt werden könnten. „Die Gespräche sind in einer guten Atmosphäre gemeinsam geführt worden und werden fortgesetzt. Ich habe das Gefühl, dass sie ein ordentliches Ende haben werden“, war Grotes Fazit nach dem Austausch. mü