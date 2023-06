Energiepreise in Walsrode fallen ab 2024

Ein Angebot direkt neben dem Zentralgebäude der Stadtwerke mitten in Walsrode: die E-Tankstellen, die gut angenommen werden. © Müller

Walsrode – Die Stadtwerke Walsrode haben gute Nachrichten: Die Preise im Bereich Strom und Gas sollen in den nächsten Monaten gesenkt werden. „Die Preisbremse der Bundesrgierung für Strom und Erdgas hat Auswirkungen gezeigt“, stellt Geschäftsführer Claus-Jürgen Bruhn in einem Gespräch mit unserer Zeitung fest. Sie sei bei vielen der insgesamt 17 300 Kunden der Stadtwerke angekommen. Das Wetter der vergangenen Monate, bis auf einen sehr kalten Mai, habe seinen Teil genauso beigetragen wie die in den letzten Monaten teilweise stark gesunkenen Energiepreise auf dem Weltmarkt. Vertriebsleiter Thomas Heine ergänzt, dass die Stadtwerke trotzdem vorsichtig bleiben würden. „Wir haben es gerade gesehen, dass nur ein kleiner internationaler Vorfall am Montag dieser Woche die Preise beispielsweise bei Strom sofort wieder gesteigert haben.“

Ziel sei, dass sich die Kunden bei den Stadtwerken, die nicht gewinnorientiert arbeiteten, sicher fühlten und gut versorgt sähen. Heine: „Ich denke noch an die Wintermonate 2022 zurück, als der Gaspreis explodierte und als Billigversorger ihre Kunden einfach im Regen stehen ließen, weil sie keine Vorräte mehr hatten. Wir mussten als gesetzlicher Versorger diese Kunden aufnehmen, haben unter großen Schwierigkeiten auch ihre Versorgung sichergestellt und einen Sonderpreis für sie entwickelt.“ Aber nun seien viele von ihnen wieder weg, weil die gleichen Anbieter dank der sinkenden Preise mit neuen, günstigeren Konditionen in den Markt gingen. Kopfschütteln bei den Anbietern in Walsrode, aber so sei es halt, auch wenn der Grundpreis bei vielen anderen Anbietern höher liege.

Die Stadtwerke haben sich aufgrund der augenblickllich günstigen finanziellen Situation entschlossen, ab 1. Juli eine Preisreduzierung beim Grundpreis für alle Bestandkunden vorzunehmen. „Diese Kunden haben mit uns einen Vertrag bis zum 31. Dezember. Kleine preisliche Veränderungen sind aber trotzdem machbar“, sagt Claus-Peter Bruhn. Wenn alles gut gehe und wenn vor allem auch das Wetter mitziehe, könnte es sogar ab 1. Januar kommenden Jahres eine merkliche Reduzierung nach unten geben. Heine: „Wir würden dann einen sehr attraktiven Preis anbieten können.“

Das Wetter ist ein großes Stichwort für Thomas Heine, der den Weltmarkt jeden Tag aufmerksam verfolgt. „Wir können nur hoffen, dass es bald einmal wieder regnet, dass es wieder etwas feuchter im Land und nicht ein Szenario einsetzt, das wir schon 2020 hatten.“ Denn auch eine langanhaltende Trockenheit könne die Stromkosten wieder nach oben bringen.

Die Stadtwerke haben günstigen Strom eingekauft, den sie ab kommendem Jahr und bis 2024, 2025 anbieten. „Wir haben uns verlässlich eingedeckt“, sagen beide Gesprächspartner. Aber immer noch mit einer gewissen Zurückhaltung, die die städtische Einrichtung seit Jahren auszeichnet.

Ein Bonbon gab es für diejenigen, die eine Wärmepumpe angeschafft haben. Thomas Heine spricht über eine Gesetzesnovelle, die gerade diese Energiekunden betrifft. Wenn diese Novelle von der Bundesregierung besclossen wird, werden die Wärmepumpen-Besitzer auf ihren Arbeitspreis, der zurzeit knapp unter 39 Cent/Kilwattstunde liegt, vermutlich ab 1. Juli einen Rabatt erhalten. Heine sieht diesen Vorschlag als gerechte Lösung für die Kunden an, die bereits kräftig in die neue Energie investiert haben.

Geschäftsführer Claus-Jürgen Bruhn wird zum Schlussnoch einmal politisch: Er könne die deutsche Politik nicht verstehen, die einerseits auf die Kraftwerke im eigenen Land verzichten wolle, aber Atomstrom und Strom aus anderen internatioalen, nicht so sicheren Quellen, beispielsweise aus Polen und aus Frankreich beziehe. „Das muss mir jemand erklären.“ Darüber könne man nur den Kopf schütteln. mü

Stadtwerke-Geschäftsführer Claus-Jürgen Bruhn (l.) und Vertriebsleiter Thomas Heine. Die Stadtwerke wollen die Stromkosten senken. © Müller