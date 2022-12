Energie aus der Sonne: Solarportal für den Heidekreis geht online

Stellten das neue Solarkataster im Walsroder Rathaus vor: Michael Krohn, Anja Tegeler, Janna de Groot und Theresa Weinsziehr. © Müller

Walsrode – Das Solarportal Heidekreis ist freigegeben. Hiermit gibt der Landkreis allen Hausbesitzern, Unternehmen und Kommunen die nötige Unterstützung an die Hand, sich über die Potenziale von Fotovoltaik und Solarthermie auf dem eigenen Dach zu informieren.

Vereinfacht gesagt, ist das Portal ein Instrument, mit dem Bürger oder sonstige Gewerbetreibende herausfinden können, ob sich eine der genannten Anlagen auf ihrem Dach lohnt. Interessierte brauchen nur ihre Adresse und einige wenige Parameter zum Energieverbrauch einzugeben, dann bekommen sie eine Antwort zum durchschnittlichen Ertrag. Der integrierte Ertragsrechner für Fotovoltaik und Solaranlagen ermöglicht eine individuelle Berechnung der Wirtschaftlichkeit und der Einsparmöglichkeiten in Bezug auf nicht bezogenen Netzstrom und eingesparte CO2-Emissionen.

Im Portal ist auch eine Karte der in der Region tätigen Betriebe hinterlegt, die Solarprojekte umsetzen können.

Ziel des Solarportals ist es, den Ausbau der Technik zu fördern und die Bürger auf die eigenproduzierte Energieform neugierig zu machen „Mit diesem Angebot wollen wir Hauseigentümer zum eigenen Solardach führen“, sagte Theresa Weinsziehr, Leiterin der Energieagentur Heidekreis, am Mittwoch im Walsroder Rathaus. Hier waren vor allem Kommunalvertreter aus dem Heidekreis zusammengekommen, um sich über das neue Angebot zu informieren. „Die Solarenergie hat in unserer Region das größte und gesellschaftlich verträglichste Ausbaupotenzial von allen regenerativen Energien“, sagte Weinszier.

Grundlage des kostenlosen Beratungstools sind Laserscandaten aus dem Jahr 2018. Die Daten von neueren Häusern sind folglich noch nicht enthalten, das Portal wird aber ständig aktualisiert.

Die mit der Programmierung des Tools beauftragte Firma Ipsyscon hat ein digitales Oberflächenmodell errechnet und über detaillierte Einstrahlungsanalysen für jedes Gebäudedach im Landkreis das solare Potenzial ermittelt. Sämtliche Anwendungen sind kostenlos und einfach zu bedienen.

„Das Solarkataster, das im Auftrag der Energieagentur Heidekreis entstanden ist, ist eine wichtige Unterstützung für alle Privatpersonen und Gewerbebetriebe, die planen, Solaranlagen oder Fotovoltaik-Strecken in ihre Häuser einbauen zu lassen. Es soll aufzeigen, ob solche Baumaßnahmen rechnerisch möglich und sinnvoll sind. Für die Fachunternehmen soll es eine erste wichtige Unterstützung ihrer Arbeit beim Kunden darstellen“, sagte Anja Tegeler von Ipsyscon.

Zusätzlich zum Solarportal wird es von der Energieagentur Heidekreis in Kooperation mit der Energieberatung der Verbraucherzentrale Niedersachsen eine monatliche Online-Solarsprechstunde geben, in der die Funktionalität des Solaratlasses erläutert werden soll. Erster Termin ist Dienstag, 20. Dezember, um 17 Uhr. „Wir zeigen, wie groß die Solarernte sein und die CO2-Einsparungspotentiale sein würden“, erläuterte Weinszier. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an die Energieagentur Heidekreis.

Das Solarkataster ist unter folgendem Link erreichbar: https://solar-heidekreis.ipsyscon.de oder www.energieagentur-heidekreis.de. Bei Fragen hilft die Energieagentur unter Telefon 05162/9856298. mü

Vor zahlreichen Bürgermeistern und anderen kommunalen Vertretern präsentierte die Energieagentur Heidekreis am Mittwoch das Solarkataster. © Müller