Dorfregion von Bierde bis Wittlohe präsentiert sich

Stets großes Interesse herrscht – wie hier im Jahr 2018 – an der Rundtour durch die Dorfregion von Bierde bis Wittlohe. © dorfregion

Auf in den Bus und ab geht’s: Einmal von Wittlohe nach Bierde und zurück – mit Halt in allen Dörfern unterwegs. Die Gemeinden Böhme, Häuslingen und Kirchlinteln laden alle interessierten Bürger aus der Dorfregion und Nachbarregionen zu einer Rundtour ein.

Rethem/Kirchlinteln – Los geht’s am Samstag, 10. Juni, um 9.15 Uhr, in Wittlohe auf dem Parkplatz an der L 159 hinter der Bushaltestelle. Dort endet die Rundtour auch gegen 15.30 Uhr, teilen die Veranstalter mit.

Im Frühjahr 2017 hat das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz die Dorfregion „von Bierde bis Wittlohe“ in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Seitdem ist viel passiert. Zahlreiche Projekte wie die Umnutzung leerstehender und ortsbildprägender Gebäude, die Gestaltung von Straßenräumen und die Verschönerung der acht Orte mit Pflanzaktionen wurden realisiert. Mehr als zehn Millionen Euro wurden in die zukunftsfähige Aufstellung der Region investiert, davon ein Teil über Fördermittel der Dorfentwicklung, ein Teil von den Menschen vor Ort und ein Teil der beteiligten Gemeinden.

Beispiele öffentlicher und privater Maßnahmen

In der Rundtour erhalten alle „Mitfahrer“ die Möglichkeit, sich in jedem Ort der Dorfregion über ein bis zwei gute Beispiele privater oder öffentlicher Maßnahmen zu informieren. Im Mittelpunkt der Tour stehen kurze „Ausflüge“ unter anderem in eine umgebaute ehemalige Leichenhalle, auf Hofanlagen mit umgenutzten Ställen sowie neu gestalteten Freiflächen und zu einem Rundweg um eine Kirche.

Begleitet wird der Tag von der Planungsgemeinschaft KoRiS – Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung und Stadtlandschaft, gemeinsam mit Vertretern aus den Orten der Dorfregion „von Bierde bis Wittlohe“. „So bleibt neben der Vorstellung der Projekte auch Zeit für einen Austausch zu neuen Projektideen und zukünftigen Handlungsbedarfen“, erläutert Jeanett Kirsch vom Büro KoRiS.

Damit die Rundtour optimal vorbereitet werden kann und da die Anzahl der Plätze im Bus begrenzt ist, bittet das Planungsteam um Anmeldung für die Tour bis Donnerstag, 8. Juni, bei Jeanett Kirsch, Telefon 0511/590974-30, E-Mail kirsch@koris-hannover.de. Für einen Imbiss und die Busfahrt wird ein Beitrag von fünf Euro pro Person vor Ort eingesammelt. Für Fragen steht das Planungsteam zur Verfügung. Ansprechpartnerin für Stadtlandschaft ist Karin Bukies, Telefon 0511/14391, E-Mail karin.bukies@stadtlandschaft.de.