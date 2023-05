Ein Brief aus Texas lädt Rethemer zum Klassentreffen

Erinnerung © Bätje

Ein Klassen- oder Jahrgangstreffen nach fast 50 Jahren ist allein nichts Ungewöhnliches. Der Wunsch, alte Freundschaften wiederzubeleben, sicher auch nicht. Dass sich schnell ein Organisationsteam fand, ist an sich auch nicht erwähnenswert. Doch woher der Anstoß letztendlich kam, ist schon erstaunlich.

Altenwahlingen – Bernd Kastens, der Sprecher der Ehemaligen der damaligen Rethemer Mittelpunktschule, lebt jetzt bei Euskirchen, aber aus noch größerer Ferne erhielt der Schreiber dieses Berichtes seine Einladung. Als Absender auf dem handschriftlich geschriebenen Brief hieß es nämlich: Carola Cowden, Austin, Texas.

Wie organisiert man ein Klassentreffen in Altenwahlingen, wenn man selber in den Vereinigten Staaten lebt? Das Internet macht es möglich. „Dennoch haben wir fast zwei Jahre gebraucht, einen Termin und Veranstaltungsort zu finden und vor allem die Anschriften ehemaliger Klassenkameraden“, berichtet Kastens.

Doch die Frage, die sich vor allem stellt: Wie ist Carola, ehemals Schaffenicht, nach Minneapolis gelangt? Dort ist sie nämlich jetzt zu Hause? „Neun Jahre lang habe ich in Costa Rica gelebt, dort Backwaren hergestellt und verkauft, bis ich meinen Mann kennenlernte, einen Ingenieur für Brückenbau aus Minneapolis, der als Tourist in das mittelamerikanische Land gekommen war.“

Seit fast zehn Jahren ist sie jetzt in Minnesota zu Hause. Was heißt zu Hause. Den größten Teil des Jahres ist sie auf Achse, denn sie leben in einem Trailer-Home, einem Domizil, das man auf eine Zugmaschine hievt – und ab geht es zum nächsten Ziel. An Bord TV, Internet und alles, was man so braucht. Daher nun auch Texas als Absender.

Es gehört sicher eine Menge an Unternehmergeist dazu, unter diesen Umständen ein Klassentreffen jenseits des großen Teiches auf die Beine zu stellen. Um so schöner, dass es geklappt hat. Und so waren Carola und ihr Orga-Team – neben Bernd Kastens gehörte auch noch Moni Minendi dazu – mehr als glücklich, als sich 33 Ehemalige einfanden.

Zunächst wurde natürlich der alten Penne ein Besuch abgestattet und man staunte nicht schlecht ob der zahlreichen vor allem baulichen Veränderungen, die in den vergangenen Jahrzehnten stattgefunden hatten. Anschließend, im Gasthaus Zur Linde in Altenwahlingen, gab es natürlich viel zu berichten, vergilbte Fotos machten die Runde, über so manche Anekdote wurde gelacht und man freute sich besonders, dass – wenn auch wenige – ehemalige Lehrer den Weg dorthin gefunden hatten. Neben Fritz Bätje waren das Heiner Husmeier, ehemaliger Schulleiter in Rethem, Heino Arnold und „Alterspräsidentin“ Inge Papenfuß.