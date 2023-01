Ein Ahldener Ehepaar auf dem Weg zurück zu Gott

Von: Klaus Müller

„Auf dem Weg zurück zu Gott“: Annette und Hansi Krämer treten nach 26 Jahren wieder in die Kirche ein. Ahldens Pastorin Mirja Rohr überreichte dem Ehepaar die notwendigen Papiere des Kirchenkreises dazu. © Klaus Müller

Ihren Glauben haben sie nie verloren. Nach ihrem Austritt 1997 treten Annette und Hansi Krämer jetzt wieder in die Kirche ein.

Ahlden – Es gibt sie immer noch, Geschichten die das Leben schreibt und von denen man hofft, dass sie nie zu Ende geben werden. „Wir wollen wieder in die evangelische Kirche zurückkehren“, beschließen die Ahldener Annette und Hans-Joachim Krämer irgendwann am Ende des letzten Jahres. Im frühen Leben, mit einem gut bezahlten Beruf bei Edeka in Hodenhagen, hatte Annette gutes Geld verdienen können, und mit Hansi, ihrem Ehemann, sah es nicht anders aus. „Wir kauften uns ein Haus, natürlich mit damals schon heftigen Kosten. Aber als wir jede einzelne D-Mark in die Hand nehmen mussten und die Kosten unser Budget sprengten, entschlossen wir uns, aus der Kirche auszutreten. Die damals hohe Kirchensteuer im Monat war mir einfach zu viel.“ Viele andere taten es damals auch – und immer wieder bis zum heutigen Tag. 1997 der gemeinsame Austritt aus der Kirche in Ahlden – und dann, nur ein Jahr später, die heftigste Lebensprüfung für Annette. Im Frühjahr, an einem warmen Apriltag, stürzte die Motorradfahrerin in einer leichten Kurve bei Hodenhagen so schwer, dass sie ein Bein verlor und viele andere Verletzungen davontrug. Das Leben war ein anderes geworden, „mit einem Schlag wäre es fast vorbeigewesen“, erinnert sich die heute 65jährige. „Wenn Hansi nicht gewesen wäre“, denkt sie laut nach.

Man musste im Hause Krämer schnell reagieren. Annette schaffte einen unglaublichen Kampf gegen die schwere Verletzungen – und gegen Behörden, die nur schwer reagierten. Das Ehepaar baute sich ein feines barrierefreies Haus in einer beliebten Wohnsiedlung in Ahlden. Und Annette wurde, unterstützt durch ihren Mann, zur Kämpferin, schaffte den gesundheitlichen Umbruch, ist heute fast wieder hergestellt.

Der Glaube half ihr durchzuhalten

Ihren christlichen Glauben hat sie bei all dem, was sie erlebt hat, nie verloren. „Ich denke, er hat mich stark gemacht in dieser Zeit, hat mir geholfen, durchzuhalten.“ Und nun hat sich das Ehepaar entschlossen, wieder in den Schoß der Kirche zurückzukehren. „Wir haben eine wunderbare junge Pastorin bekommen“, sagt Annette, die nicht unbedingt die super aktive Kirchgängerin ist, aber nie den Kontakt zur Kirchengemeinde verloren hat. „Ich freue mich immer wieder über die vielen musikalischen Veranstaltungen in unserer Kirche. Über den engen Kontakt, den die Pastorin zu uns Bürgern pflegt. Es ist einfach gut hier.“

Und da gibt es einen Heinrich Plesse aus Hodenhagen, der so wunderbare plattdeutsche Predigten hält, der sich einzigartig um die Gemeinde kümmert und die Pastorin in allen Belangen unterstützt. Er ist ein großer Freund der Familie Krämer geworden.

Wir sitzen am Montag in der gemütlichen aber großzügigen Wohnstube der Krämers in Ahlden. Mirja Rohr ist gekommen, spricht von großem Respekt und mit überzeugender Freude davon, dass die Krämers in die Kirche zurückkehren wollen. Ein offizielles Papier hat sie mitgebracht, vom Superintendenten aus Walsrode. Es bestätigt, dass es mit Krämers in der Kirche wieder durchstartet. Dass wieder etwas Kirchensteuer aus dem Haus in Ahlden abgezogen werden darf. „Wir haben schon bei den vergangen Gottesdienst-Besuchen etwas mehr als normal Geld in das Kirchensäckel getan“, verrät Annette. Das sind wir der Ahldener Kirchengemeinde einfach schuldig geworden. Es ist ein kleines Dankeschön sicherlich auch an die vielen Mitmenschen, die Annette Krämer über lange Leidenszeiten getragen haben. Vielleicht auch mit ein klein wenig „Gott“-Vertrauen.

450 Austritte im letzten Jahr – Hauptgrund finanzielle Situation

Die evangelische Kirche stellt sich neu auf, weil sich die Zeiten geändert haben und weil es Zeit war, sich anzupassen. Das wurde auch in einem Gespräch mit dem Superintendenten Ottokar Fricke deutlich. Der es natürlich begrüßte, dass das Ahldener Ehepaar Annette und Hansi Krämer in die Hände der Kirche zurückkehrte. „Wir haben vieles getan in der Kirchenarbeit des Landkreises. Vor allem im kulturellen Bereich wurden sehr große Anstrengungen übernommen,“ sagt Fricke, der auf viele große und kleine musikalische Veranstaltungen in den Kirchen unseres Kirchenkreises hinweist. Die Frauen- und Altenarbeit sei aktiver geworden, aber auch Kinder- und Jugendfreizeiten werden immer beliebter. Und in Kürze werden auch wieder alle Pfarrstellen besetzt sein, wenn in Bad Fallingbostel ein neuer Pastor ordiniert werde, kündigte Fricke an.

Im Kirchenkreis gebe es 13 Kirchengemeinden mit insgesamt 33 589 Mitgliedern per 31. Dezember 2022. Ende 2021 waren es noch 34 475 Mitglieder. Der Rückgang beruhe vor allem auf dem demografischen Wandel. Ausgetreten seien im letzten Jahr etwa 450 Mitglieder. Die genauen Zahlen würden noch von den Gemeinden zusammengetragen und liegen Ende März vor. Die Zahl der Austritte ist gegenüber dem Vorjahr gestiegen. „Wir führen die Steigerung auch auf die ungewisse finanzielle Situation zurück.“ Bei der Zahl der Eintritte gab es gegenüber dem Vorjahr keine große Veränderung. 30 in 2022 ständen 32 in 2021 gegenüber.

„Was uns Hoffnung gibt, sind die Anzahl der Taufen, die sich nach den Coronajahren fast wieder auf dem Niveau von 2019 befinden. Dort werden wir auch in diesem Jahr wieder besondere Angebote machen. In der Nachbarschaft Süd wird es zum Beispiel ein großes Tauffest aller Gemeinden geben.“ Neue Wege braucht das Land.