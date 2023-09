Sommerabend im Heidekreis: Wahnsinnsangst um die Lieben in der Ukraine

Karl-Ludwig von Danwitz (v.r.) sprach sich für ein Pflichtjahr aus. Christine Vetter verwies unter der Moderation von Rüdiger Strack auf die hohen Kosten. © Leeske, Henning

Walsrode – Einen lauen Abend versprach die Witterung, das galt beim Thema „Krieg in der Ukraine – was ändert sich bei uns?“ nur für die äußeren Bedingungen galt. Der Kirchenkreis Walsrode hatte zum Sommerabend ins Walsroder Gemeindehaus eingeladen und die Sommercocktails der evangelischen Jugend sowie die leichte musikalische Unterhaltung sorgten für sommerliche Stimmung.

Schon bei der Begrüßung durch Superintendent Ottomar Fricke und den Vorsitzenden der Kreiskirchensynode Dr. Rolf Dehning wurde jedoch klar, dass sehr ernsthafte Themen bei drei Zwanzigminutenblöcken auf den Tisch kommen würden. „Wir können nicht direkt den Geruch des Krieges wahrnehmen, aber der Krieg ist uns sehr nahe“, sagte der Superintendent. Die hochkarätigen Podiumsteilnehmer erörterten ihre Positionen rund um die Themen „100 Milliarden für den Wehretat“, „Pflichtjahr für Jugendliche“ und „Folgen der Flucht aus der Ukraine“.

Sehr unmittelbar ist der Krieg durch die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine für die Menschen im Heidekreis spürbar. Laut Landrat Jens Grote seien derzeit 2 000 Ukrainer im Heidekreis untergebracht. Insgesamt seien 2 700 im Heidekreis angekommen, wovon aber einige wieder zurückgekehrt seien. Die Aufnahme sei nach Auskunft des Landrats relativ geräuschlos abgelaufen, weil Verwaltung Schulen, Kitas und ehrenamtliche Helfer gut zusammengearbeitet hätten. „Alle haben einfach einen guten Job gemacht“, lobte Grote die Kooperation. Gerade zu Beginn des Krieges sei die Herausforderung sehr groß gewesen, weil innerhalb weniger Tage sehr viele Menschen aus der Ukraine gekommen seien. Hilfreich sei gewesen, dass keine zentrale Unterkunft benötigt wurde, weil so keine Konflikte, wie in anderen Landkreisen, entstanden seien.

Über die Situation in der westukrainischen Stadt Kovel berichtete Michael Haacke als Vorsitzender der Kinderhilfe Kovel. Momentan sei es relativ ruhig in Kovel, aber die Stadt sei nach einem russischen Raketenangriff auf das E-Werk auch schon mal komplett ohne Strom gewesen. Die Versorgung der 5 000 Binnenflüchtlinge sei eine Herausforderung für die 70 000 Einwohner von Kovel.

„Der Krieg ist natürlich bestimmend“, sagte Haacke. So seien die Lebensmittelpreise, wie hier, extrem gestiegen und würden dem deutschen Preisniveau entsprechen, wobei das Durchschnittseinkommen in Kovel nur ein Bruchteil von dem im Heidekreis sei. Der eigene Anbau von Gemüse in den Datschen von Kovel helfe den Einwohnern, aber für den Winter müssten dringend Vorräte angelegt werden. Dafür suche die Kinderhilfe Kovel Geldspenden.

Viel schwerer wögen neben den Alltagssorgen die „Wahnsinnsängste um ihre Lieben“, die für die Freiheit der Ukraine kämpften. Bereits 50 Menschen aus Kovel seien in einer „Blechkiste“ zurückgekehrt, so Haacke.

Landrat Grote lenkte das Augenmerk auf die Integration der Flüchtlinge im Heidekreis, die über die Wegweiser- und Sprachkurse der KVHS leichter integriert werden sollen. „Die Sprache ist der Schlüssel. Da machen unsere Lehrkräfte in den Schulen und den Kitas viel richtig“, sagte Grote. Haacke berichtete aber, dass einige der Menschen aus der Ukraine gar keinen Sprachkurs machen wollten, weil sie so schnell wie mögliche zurückkehren wollten. „Der Krieg ist bald vorbei und wir gehen zurück“, sei häufig die Aussage gewesen. Der Wunsch nach Frieden sei hier wie dort sehr groß. Das höre er immer wieder in den Gesprächen mit den Ukrainern. „In Kovel wollen die Menschen unbedingt den Frieden, aber auch den Sieg“, sagte Haacke.

Auf Friedensgespräche ging der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil ein. Er befürworte sie generell, aber den Ort der Gespräche in Dschidda, Saudi-Arabien, kritisierte er vehement. „Mich stört sehr, dass Saudi-Arabien diese Friedensgespräche organisiert, als autoritäres Regime. Die sollen die Welt nicht neu ordnen“, wurde er deutlich. Den Wehretat mit 100 Milliarden Euro zu unterfüttern, halte er für eine dringende Notwendigkeit für die Bündnisfähigkeit von Deutschland. „Wenn ihr Putin nicht stoppt, sind wir die Nächsten“, drückte Klingbeil die Ängste der Polen und Litauer aus. Daher seien die Waffenlieferungen an die Ukraine auch unumgänglich. Er akzeptiere aber auch, wenn Menschen diesbezüglich anderer Meinung seien. Er und der Moderator Jens Hegerfeld forderten mehr Dialog innerhalb der Gesellschaft bei so wichtigen Fragen.

Hinsichtlich der Finanzierung der großen Herausforderungen brachte Klingbeil eine Ausweitung der Erbschaftssteuer und die Schuldenbremse ins Spiel. „Wir vererben in Deutschland jedes Jahr 400 Milliarden Euro“, sagte er und forderte eine Angleichung der Besteuerung an das Niveau in den USA. „Ich brauche nicht am Dogmatismus der Schuldenbremse festzuhalten“, sagte der Sozialdemokrat zur angestrebten Neuverschuldung.

Dr. Cornelia Johnsdorf vom Kirchlichen Entwicklungsdienst bescheinigte dem Bundespolitiker, dass angesichts der angespannten Haushaltslage kein Kahlschlag in der Entwicklungshilfe stattfinde. Es müsse vielmehr auf die Qualität der Hilfe und eine ehrliche Kooperation mit den Entwicklungsländern geachtet werden, weil unter anderem der Wettbewerb um ihre Rohstoffe immer härter werde.

Ein Pflichtjahr für Jugendliche unterstützt Karl-Ludwig von Danwitz (MdL), weil dadurch viele Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen und Gesellschaftsschichten zusammenkämen. „Die Mischung der Menschen, die sich treffen ist an sich schon ein Gewinn. Empathie kann man lernen“, sagte der Christdemokrat. Die Dienste sollten aber weit gefächert sein, von der Ökologie über den sozialen Bereich bis zur Kultur und eben dem Wehrdienst. So könnten auch dringend notwendige Fachkräfte für bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel in der Pflege, gewonnen werden. Laut Christine Vetter von den Freiwilligendiensten im Diakonischen Werk Niedersachsen sei der Aufwand für einen Pflichtdienst erheblich. Nach einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung entstünden Kosten in Höhe von 14 Milliarden Euro.

Im Anschluss gab es noch Diskussionsbedarf zu diversen Themen. lee

Moderatorin Katharina Gieschen (v.l.) im Gespräch mit Michael Haacke und Jens Grote. © Privat

Diskutierten über Wehretat und Entwicklungshilfe: Lars Klingbeil (v. r.), Dr. Cornelia Johnsdorf und Jens Hegerfeld. © Leeske, Henning

Viele Zuhörer verfolgten die interessanten und schweren Themen im Gemeindehaus in Walsrode. © Leeske