Fallingbostel packt ein Pilotprojekt an

Teilen

So könnte es einmal aussehen: das Baugebiet Große Heide 6. Skizze: Stadt Fallungbostel © Privat

80 Grundstücke mit ökologischer Energieversorgung entstehen

Bad Fallingbostel – „Wir starten mit dem neuen Baugebiet Große Heide 6 in das ökologische Zeitalter“, sagt Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Gemeinsam mit Stadtplaner Daniel Albersmeyer stellt der Bürgermeister ein Pilotprojekt für den Heidekreis vor, das laut seiner Aussage vor allem die Energieversorgung des neuen Baugebietes absolut ökologisch gestalten soll. Der Rat hat Zustimmung signalisiert. Die Planungen für das Gebiet an der Kroger Straße gehen in die nächste Runde.

Die Kreissparkasse Walsroder vermarktet dieses Baugebiet, das die Kreisstadt aufgrund vieler Bauinteressenten dringend benötigt. Die Verantwortlichen des Kreditinstituts möchten Ende 2023, spätestens aber Anfang 2024, die Grundstücke vergeben. Wenig später soll der Bau der ersten Häuser beginnen.

Das Gebiet wird einmal 80 Grundstücke umfassen, die eine durchschnittliche Größe von 600 Quadratmetern haben sollen. In den Eckbereichen sind auch größere Grundstücke möglich. Mit Grünanlagen und einem Waldstreifen – auch zur Kroger Landstraße hin – soll das Gebiet ökologisch gestaltet werden. „Wir haben zurzeit noch einigen Gesprächsbedarf mit dem Landkreis, der auf sein Programm mit der Heidelerche hinweist, die auch in diesem Bereich gut vertreten ist“, schildern Albersmeyer und Schneider. Die Stadt Fallingbostel hoffe, über Ausgleichsflächen dieses Thema regeln zu können. Keine Probleme gebe es indes mit der rund 800 Meter entfernt liegenden städtischen Kläranlage. Ein Gutachten hat ergeben, dass es dort kein „Gerüchts“-Thema gibt, sagen die beiden Verwaltungsmitarbeiter.

Im Bereich der Grünflächen soll ein bisher einzigartiges Projekt der regenerativen Wärme-Energie-Versorgung für die Häuser umgesetzt werden, in enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken. „Wir wollen die Erdwärme nutzen, um die Häuser zu versorgen“, erklärt Rolf Schneider – und damit ganz weg vom Erdgas zu kommen. Gerade in dieser Zeit sei es wichtig, neue Wege zu gehen.

Die Zuwegung zum Baugebiet erfolge vor allem von der Kroger Landstraße aus über eine Abbiegespur. Auch über das alte Wohngebiet sei Große Heide 6 zu erreichen. Der Radweg, der ein kleines Wäldchen in diesem Gebiet durchkreuzt, werde auf jeden Fall erhalten bleiben, versprechen die Verantwortlichen. Die Stadt hoffe, dass sich die Vorarbeiten mit der Erschließung des leicht abfallenden Gebietes trotz der augenblicklichen wirtschaftlichen Situation so gestalten, dass eine Umsetzung in 2023 erfolgen kann. Bis dahin sollen alle planerischen Voraussetzungen möglichst zügig abgewickelt sein. mü

Bürgermeister Rolf Schneider (rechts) und Stadtplaner Daniel Albersmeyer stellen die Planungen vor. © Müller