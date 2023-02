Walsroder Familie Furduj hofft auf die Rückkehr von Lea

Wann darf die kleine Lea nach Hause? Familie Furduj hofft auf das Verständnis der Behörden. © Furdui

Walsrode – Wann geht die schier unendliche Geschichte rund um die rumänische Familie Furduj zu Ende? Wann kann die Familie, die in einem hübschen alten Haus in Walsrode wohnt, wieder ein normales Leben führen und alle fünf Kinder um sich herum haben dürfen? Cornelia Furduj hofft auf den Ausgang eines nächsten Prozesstermins am Amtsgericht in Walsrode, der noch in diesem Monat stattfinden wird. Es geht um das Sorgerecht für die dreijährige Lea, die schon monatelang bei einer Pflegefamilie im Landkreis lebt und sich so sehr sehnt, endlich wieder bei „Mama“ und „Papa“ und ihren Geschwistern sein zu dürfen.

Zuhause zu sein, ist vor allem für die Kinder ein Zauberwort geworden. In einem einmaligen Vorgang, der sich im vergangenen Jahr in Walsrode ereignete, hatte das Jugendamt des Landkreises alle Kinder aus dem Haus „entnommen“ und erst nach vielen Gesprächen mit der Familie, dem Amtsgericht und anderen Menschen zugelassen, dass nach und nach die Kinder wieder zurückkehren durften.

Nur Lea darf bislang nicht nicht zurück, auch wenn sie eine zeitlang gleich mehrfach zum Besuch bei ihrer Mutter zugelassen war und übernachten durfte. „Nun ist es wieder stiller geworden“, sagte Cornelia Furduj. „Wir haben Angst, dass meine Tochter vielleicht doch noch länger nicht zurückkehren darf.“

Ja, der Kontakt zum Jugendamt sei besser geworden. Ja, die Eltern hätten sich schulen lassen, wollten alles besser machen. „Aber für uns als Familie muss es auch einmal weitergehen“, sagt Cornelia Furduj. Ruben und Albert durften wieder (ganz) zurückkommen, mittlerweile wurden die beiden Jungen auch begeistert wieder von ihren Walsroder Freunden und in ihrer gewohnten Schule aufgenommen.

„Mein Sohn geht jeden Tag mit einem Lächeln zur Schule, seitdem Ruben wieder da ist und ihn abholt“, erzählt eine Walsroderin, die besonders eng mit der Familie verbunden ist. Und die manches nicht verstehen kann, was da in der Welt passiert.

Die Behörden, das Jugendamt und auch das Amtsgericht, geben aus privatrechtlichen Gründen keine Stellungnahmen ab. Aber da ist auch eine Bürgermeisterin, die großes Verständnis für die Familie zeigt. Und viele andere, die der Familie den Rücken stärken.

Lea darf zurzeit nicht mehr in die Familie, nur unter Aufsicht, berichtet die Mutter. Sie hofft trotzdem, dass alles ein glückliches Ende findet. Und sie freut sich und ist ein bisschen stolz auf die anderen Kinder, die wieder mit guten Leistungen in die Schulen in Walsrode eingestiegen sind. „So kann alles werden“, sagt sie und zeigt eine Fotografie der kleinen Lea. „Als sie wieder abgeholt wurde, hat das kleine Mädchen geweint“, so die Mutter. „Es wollte unbedingt zu Hause bleiben.“ mü