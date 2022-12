Dritte Tocher zurück in der Familie

Nun ist auch Naomi (l.) zurückgekehrt. Das Bild zeigt sie mit ihrer Schwester Natalia.

Camelia Furdui hofft auf ein gemeinsames Weihnachtsfest mit allen Kindern

Walsrode – „Die Prinzessin ist heute wieder nach Hause zurückgekehrt.“ So reagierte Camelia Furdui auf die für alle überraschende Rückkehr ihrer dritten Tochter in die Familie, die in Walsrode lebt.

Vor einem Jahr und sieben Monaten waren die sieben Kinder der Familie durch das Jugendamt des Heidekreises aus der Wohnung geholt worden, nachdem es heftige Vorwürfe gegen die Eltern gegeben hatte.

Naomi war in einem Kinderheim in Bad Fallingbostel untergebracht gewesen. Der heute 17-Jährigen ging es in der letzten Zeit nicht mehr so gut, sodass die Eltern in ständigen Gesprächen mit den Behörden und dem Heim standen.

„Nun stand sie plötzlich vor der Haustür“, strahlt die Mutter. Zwar habe Naomi immer noch Probleme, wieder in der „normalen“ Welt anzukommen, aber es werde Tag für Tag besser. Auch die Nachbarn hätten sich sehr gefreut, dass Naomi wieder da sei.

Nun fehlen aus der Familie noch zwei Jungs und das jüngste Kind. Camelia Furdui hofft, dass die gesamte Familie zum Weihnachtsfest wieder zu Hause sein darf – und damit auf das Verständnis der Behörden.

Naomi darf erst einmal zu Hause bleiben. Sie hat allerdings noch einen Termin beim Oberlandesgericht in Celle. Am 15. Dezember wird sie dort noch einmal gehört werden. „Hoffentlich ist dann alles gut“, hofft die Mutter, die gemeinsam mit ihrem Mann eine Therapie in Bremen macht und viele Dinge verändern möchte. Damit die Familie endlich wieder zusammenleben darf.

Sohn David hat sich übrigens aus Rumänien gemeldet. Er sei dort richtig „aufgeblüht“, fühle sich angekommen bei den Großeltern und in seiner Heimat. „Aber wir stehen nach wie vor in ständigem Kontakt mit ihm.“ mü