Die Blüte in der Krelinger Glockenheide beginnt

Diese hölzerne Bank spricht an all diejenigen eine Einladung aus, die ab Anfang September die volle Heideblüte genießen wollen. © Privat

Heidekreis – Dieter Heidmann ist Heidjer, wie er im Buche steht. Gerade erst feierte der Krelinger seinen 81. Geburtstag und freut sich besonders darüber, dass in „seiner“ Krelinger Heide die Glockenheide ihr kleines Blütenmeer bereits eröffnet hat.

Vor drei Jahren wurde das weiträumige Heidegebiet an der Autobahn bei Westenholz abgeplaggt. „Nun scheint sich die Heide wieder zu erholen“, sagt Heidmann, als er von der Blüte der Glockenheide erfährt.

Der Regen hat der Fläche gutgetan: Das Johanniskraut blüht. Der wilde Thymian taucht auf dem steinigen Heideweg auf. Und ganz vorsichtig schimmern schon die ersten Blüten der Besenheide aus dem Kraut heraus. Die Sonne lässt grüßen, auch in diesem kleinen Landschaftsparadies am Rande der großen Straßen.

Steffen Albers, vom Verein Naturschutzpark (VNP) und Ur-Bispinger, ist Kenner der Heide. Auch er sagt eine gute Heideblüte voraus. Die Vollblüte der Besenheide erwartet er für die größten Heideflächen Westeuropas rund um Wilsede ab August bis hinein in den September. „Vermutlich wird sie sogar noch in einigen Bereichen bis in den Oktober blühen“, sagt Albers. Die guten Pflegemaßnahmen, die der VNP seit vielen Jahren durchführt, hätten sich bezahlt gemacht.

Im Dorf Wilsede – mittendrin im Naturschutzgebiet – sei viel gearbeitet worden. „Wir haben Feldsteinmauern renoviert und die Reetdächer der alten Heidehäuser auf Vordermann gebracht.“ Die Touristen, die vor allem Natur mögen, können kommen.

Auch der Wildbestand sei im Naturschutzgebiet in Ordnung. Obwohl es dort zwei Wolfsrudel gebe. Zwar seien Mufflons vor drei Jahren ausgerottet worden, aber man habe festgestellt, dass sich vor allem das Rotwild enger zusammengezogen hat, um vor vermeintlichen Angriffen gewappnet zu sein. mü

Die wunderschöne Landschaft der Krelinger Heide – ein lohnendes Ausflugsziel für viele Einheimische und Gäste. © Müller/VNP