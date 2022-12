Das Geschichtsbuch von Rethem

Weihnachtlicher Höhepunkt war, als der zehnjährige August Jahns ein Luftgewehr bekam. Sonst war es ein ärmliches Fest, erinnert sich der Rethemer. © Müller

Er ist der älteste Rethemer. August Jahns erinnert sich an seine Kindheit – vor allem an das Weihnachtsfest

Rethem – In der kleinen Wohnstube in Rethems Hainholzstraße, direkt am Ortsausgang, ist es gemütlich. Ein kleiner Weihnachtsmann erinnert an das bevorstehende Fest, ein Adventsgesteck auf dem Tisch. Die Kuckucksuhr funktioniert nicht mehr. Als die Straße neu gebaut wurde, hat sie die kräftigen Einschläge der Bagger nicht vertragen. Aber sonst ist alles gut im Haus Jahns, Weihnachten wird Rethems ältester Einwohner August Jahns ganz ruhig in kleiner Familienrunde feiern. Der heute 96-jährige gilt längst als das lebendige Geschichtsbuch der Stadt an der Aller.

Mit Rethems ehemaligen Stadtdirektor Horst Ude führt August Jahns immer noch das Archiv der Stadt. „Aber die Informationen, die ich erhalte, sind in den letzten Jahren viel weniger geworden“. sagt Jahns. Es ist ruhig geworden um einen der Menschen, der sich um seine Heimatstadt mehr als verdient gemacht hat.

„Weihnachten“, so erinnert er sich an diesem sehr kalten Wintertag in seiner Wohnung in der Hainholzstraße, Weihnachten sei für ihn und die anderen neun Kinder der Familie immer ein erlebnisreiches, aber auch manchmal sehr schwieriges Fest gewesen. „Als Zehnjähriger habe ich sogar von einem Onkel ein Luftgewehr bekommen. Sonst gab es für uns Kinder nur gebrauchte Sachen, Kleidung oder auch einmal eine Puppe, die im letzten Jahr kaputt gegangen war, aber dann von den Eltern wieder repariert wurde. Bei uns ging es immer sehr ärmlich zu.“ Aber mit viel Leben in der Bude.

Und in diesen Jahren gab es ständig zum Weihnachtsfest viel Schnee, erinnert sich der Senior, während die Sommer sehr heiß waren. Die Eltern hatten in der Hainholzstraße einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb, von Kühen, Schweinen, Enten und Gänsen. Sie bauten Getreide an und alle möglichen Gemüsesorten. So war man gut verpflegt und konnte am Heiligabend die Weihnachtsgans mit Kartoffeln, Rotkohl und leckerem Pudding genießen. Ein Fest für die große Familie. „Und nachmittags haben wir unseren selbstgebackenen Kuchen probieren dürfen. Meine Mutter hatte den Brei in einer großen Schale angerührt, den wir dann zu Hörmann brachten.“ Ein Stück nach Rethem hinein, der sich aber lohnen sollte.

Weihnachten gab es bei Jahns auch im Kriegsjahr 1945. Dabei hatten Alliierte auch das Wohnhaus der Familie bei Kämpfen rund um die Stadt zerstört. August Jahns war in Kriegsgefangenschaft geraten, und seine Familie wurde in einer städtischen Wohnung erst einmal „aufgefangen.“ Aber man kam wieder zusammen.

Dann wechselt das Thema zur Pandemie. Jahns sagt, dass er eine solche Seuche noch nie erlebt habe. Den Krieg schon. Damals war er ja hautnah und direkt beteiligt.

Der 96-jährige Rethemer hat sich immer, sein Leben lang, mit alten Sachen beschäftigt, weiß beispielsweise auch, woher der Name der heute vielzitierten „Klotzeburg“ kam, sorgte sich über viele Jahre um die Bockwindmühle im Londy-Park und führte Besucher dorthin. Über „Dit un Dat“ aus Rethem hat er viel berichtet, einem Ort, der auch hinter seinen Kulissen viel zu bieten habe, sagt er.

2003, als Rethem sein 650-jähriges Bestehen feierte, wurde August Jahns der dritte Ehrenbürger der Stadt. Einige Wochen später pflanzte sie aus diesem Anlass eine Eiche in der Parkanlage. Das ist im kommenden Jahr 20 Jahre her. Heute beteiligt sich der 96-jährige immer noch aktiv, wenn auch etwas zögerlich, am öffentlichen Leben.

Jede Woche sitzt August Jahns einmal beim Kartenspielen mit den anderen legendären „Größen“ der Stadt zusammen, mit Karl-Dieter Oestmann und Horst Ude. Das ist die Gelegenheit Erinnerungen auszutauschen und Neues zu erfahren. Er ist noch voll im Leben. Bei einem „Geschichtsbuch“ August Jahns', der nie aufgehört hat, seine Heimat zu erforschen, ist das eigentlich auch kein Wunder.