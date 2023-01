Wieder Leader-Region: Das Entwicklungskonzept des Aller-Leine-Tals hat überzeugt

Das Regionale Entwicklungskonzept haben Björn Gehrs, sein Rethemer Kollege Björn Symank, die stellvertretende LAG-Vorsitzende Ulrike Rusack, Lisa Hitzmann von KoRiS (v.l.) und Dörverdens Bürgermeister Alexander von Seggern (r.) an Siegfried Dierken vom Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg auf dem Ehmken Hoff in Dörverden übergeben. © Privat

Landkreis – Es gibt gute Nachrichten für die Region: Das Aller-Leine-Tal mit seinen Gemeinden Ahlden, Dörverden, Hambühren, Kirchlinteln, Rethem/Aller, Schwarmstedt, Wietze und Winsen/Aller sowie der Ortschaft Eitze (Stadt Verden) konnte mit der Fortschreibung seines Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) überzeugen. Die frohe Botschaft überbrachte das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als Weihnachtsgeschenk und gab Ende Dezember die Leader-Regionen für die Förderperiode 2023-2027 bekannt. Das Aller-Leine-Tal gehört nun zu den 68 Regionen in Niedersachsen, die in den nächsten fünf Jahren ihre Entwicklung mit Fördermitteln der Europäischen Union gestalten.

Der Schwarmstedter Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs, der zugleich auch Vorsitzender der für die Freigabe der Fördermittel zuständigen „Lokalen Aktionsgruppe Aller-Leine-Tal“ ist, hat es als erster erfahren. Er freut sich: „Es ist toll, dass wir bereits seit über zwanzig Jahren zusammenarbeiten und auch weiterhin gemeinsam Projekte mithilfe der Leader-Förderung auf die Beine stellen können.“

Das fortgeschriebene Konzept, so berichtet das beauftragte Büro KoRiS für Kommunikative Stadt- und Regionalentwicklung, hat die Lokale Aktionsgruppe Aller-Leine-Tal (LAG) gemeinsam mit zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der Gebietskörperschaften, der Bürgerschaft, der Land- und Forstwirtschaft, der Wirtschaft, von Vereinen und Verbänden, Kirchen sowie vom Bereich Tourismus, Kultur und Bildung zwischen September 2021 und April 2022 erarbeitet. Dem Motto „Hier fließt ENERGIE“ ist das Aller-Leine-Tal treu geblieben und möchte die 2,2 Millionen Euro Fördermittel auch zukünftig dazu nutzen, Projekte in den Handlungsfeldern „Orte mit ENERGIE“, „Menschen mit ENERGIE“, „Klimaschutz mit ENERGIE“ und „Tourismus mit ENERGIE“ umzusetzen. Ziel ist, eine Region mit hoher Lebensqualität und gleichwertigen Lebensverhältnissen zu sein, in der Menschen unabhängig ihres Alters, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder einer Behinderung gerne zu Hause sind.

Wer eine Projektidee hat, kann sich an Regionalmanagerin Ronja Lindemann vom Büro KoRiS wenden, E-Mail lindemann@koris-hannover und Telefon 0511/590974-30).

Die LAG-Mitglieder vor der Kapelle Bothmer und dem eDORFladenAUTO aus Otersen auf ihrer Exkursion zu Leader-Projekten im Westen des Aller-Leine-Tals. © KoRis