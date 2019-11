Mann zerstört Geschäft und verschanzt sich anschließend

Nahe der A7 im Heidekreis

+ © dpa Ein Mann hat sich in einem Gebäude in einem Gewerbegebiet an der A7 im Heidekreis verschanzt. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. © dpa

Ein Mann hat am Samstag in Buchholz ein Geschäft zerstört und sich anschließend in einem Gebäude im Gewerbegebiet nahe der A7 verschanzt. Dort befand sich noch eine weitere Person.