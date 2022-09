Ein Damm im Fluss: An der Wölpe lebt ein Biber

Von: Florian Adolph

Teilen

Biberbau an der Wölpe. Aufgrund der Vegetation kann man derzeit nicht näher an das Bauwerk gelangen. © Nabu/Oldenburg

Zwar nicht deutlich, aber er ist zu erkennen, ein kleiner Damm, gebaut von einem Biber in der Wölpe....also Vorsicht bei der Pflege des Gewässers....

Rethem – Meister Bockert, so heißt der Biber im Volksmund, hat es sich wohl irgendwo an der Wölpe gemütlich gemacht. Dort wurden ein Damm und weitere Spuren entdeckt.

Nun soll das Gewässer turnusmäßig geräumt werden. Der Unterhaltungsverband Alpe-Schwarze-Riede ist zuständig und engagiert dafür eine Firma. Diese wird mit großen Gerätschaften die Vegetation an der Wölpe entfernen, damit das Gewässer besser abfließen kann und sich keine Hindernisse bilden. Dadurch sollen Überschwemmungen verhindert werden.

An der Wölpe in Rethem: Der Biber ist eine streng geschützte Art

Der Biber ist jedoch eine streng geschützte Art, seinen Bau zu zerstören ist verboten. Antje Oldenburg vom Naturschutzbund (Nabu) Heidekreis hat sich ein Bild von dem genannten Gewässerabschnitt gemacht und bestätigt, dass es tatsächlich der Lebensraum eines Bibers ist. „Es ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber da ist definitiv ein Damm.“ Eine Biberburg sei allerdings nicht zu sehen. Sehr häufig errichteten die Tiere stattdessen, so Oldenburg, Erdbauten in das Flussbett und die Ufervegetation, mit einem Tunnelsystem, das seinen Eingang unter Wasser hat. Da das Ufer an der Stelle der Wölpe besonders hoch liegt, hat der Biber wohl einen solchen Bau erstellt. „Was Biber bauen, kommt auf die Örtlichkeit an“, weiß Oldenburg.

Nabu bestätigt: Ein Biber in der Wölpe. Vorsicht bei der Gewässerräumung.

Da definitiv ein Biber da ist, will sich die Expertin mit dem Unterhaltungsverband und der Unteren Naturschutzbehörde in Verbindung setzen. Sie plant darüber hinaus, sich mit der Firma, die für die Räumung zuständig ist, zu einem Begehungstermin zu treffen.

„Der Gewässerabschnitt, in dem der Biber lebt, wird dann von der Räumung ausgenommen. Man muss vor Ort gucken, wieviel ausgespart werden muss“, erklärt Oldenburg.

Wo der Biber lebt, darf nicht geräumt werden

Der Nabu sehe die Räumungen von Gewässern grundsätzlich kritisch, sagt Oldenburg. Die Entfernung der Vegetation würde die Tiere stören. „Man sollte daher überdenken, ob es angesichts der anhaltenden Dürre und extremen Wetterbedingungen, auch durch den Klimawandel, überhaupt sinnvoll ist“, sagt Antje Oldenburg. Und: „Biber können in der Umgebung jetzt häufiger auftauchen“, so die Nabu-Expertin. fa