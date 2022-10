Besonderes Rethemer Plätzchen

Der Minigolfplatz im Londy-Park, mittlerweile eine Vorzeige-Anlage imHeidekreis. © Privat

Gerd Heitmann kümmert sich um den idyllisch gelegenen Minigolf-Platz im Rethemer Londy-Park, der weit über die Kreisgrenzen hinaus beliebt ist. Im dazugehörigen Gebäude betreibt er einen Imbiss und bereitet Kindergeburtstage vor.

Rethem – Der Bürgermeister ist etwa einmal wöchentlich Gast in dem kleinen Kiosk auf dem Minigolf-Platz im Londy- Park. „Wenn ich mal abschalten will oder mit Kollegen eine kleine Mittagspause einlege, gehe ich die wenigen Schritte an der Burg entlang durch den Park. Bei Herrn Heitmann treffe ich verschiedene Menschen, mit denen sich schnell ein spontanes Gespräch ergibt.“ Björn Symank hat auf der Terrasse des Minigolf-Häuschens schon viel über seinen neuen Arbeitsplatz Rethem erfahren können: „Gut, dass es so etwas in dieser Stadt gibt.“

Und dafür sorgt nun schon seit sieben Jahren „Gerd“, wie sie ihn hier alle nennen. Gerd Heitmann, der jeden Tag aus Schneeheide an die Aller kommt. Längst ist der ehemalige Verkaufstrainer Rentner. „Aber meine Frau hat zu mir gesagt, dass ich rausgehen soll, denn ich bin ein geborener Unruheherd, muss immer wieder etwas um mich herumhaben.“

Der engagierte Gerd Heitmann mit seiner Speisekarte. © Privat

Als die Stadt Rethem einen Pächter für den beliebten Minigolfplatz direkt an der Aller suchte, habe er sofort zugesagt. „Und ich bin hier über die Jahre glücklich geworden.“ Der heute 69-jährige hat sich und den Rethemern einen kleinen Treffpunkt geschaffen, der einfach durch das Wort „perfekt“ zu beschreiben ist. „Bei mir gibt es Richtlinien, an die sich die Menschen zu halten haben.“ Jung und Alt spielten aber mit, und das nicht nur auf dem wunderschön gelegenen Platz nahe der Bockwindmühle, wenn sie ihre Runden mit dem kleinen Ball drehen.

Im vergangenen Jahr wurde das kleine Häuschen mit Hilfe von öffentlichen Fördermitteln abgerissen und mit EU-Mitteln neu erstellt. Heute hat das Gebäude nicht nur einen Raum für Minigolf-Zubehör, einen kleinen Kiosk und einen winzigen, aber gemütlichen Gastraum, sondern auch eine Terrasse mit Blick auf die Anlage und ein kleines Zelt, in dem zusätzliche Gäste geschützt sitzen können.

Im Sommer haben Mitarbeiter des Bauhofes noch die Terrasse neu gestaltet. Die Stadt habe hier gern geholfen, sagt Symank. „Mir ist es wichtig, dass wir kleine Freizeitaktivitäten wie diese hier halten und fördern.“ Auch der Sport nebenan werde unterstützt: „Die Tennisspieler, die auf der anderen Seite ihre Trainingsmöglichkeiten haben, finden in einem zusätzlichen Raum im Gebäude ein Zuhause. Schön und praktisch ist es hier geworden.

Und Gerd Heitmann hat neue Angebote, vor allem für Kindergruppen, entwickelt. Bunte Kindergeburtstage seien ausgerichtet worden. „Für jeden habe ich stets eine Urkunde parat.“ Aber auch immer mehr Gruppen hätten den Weg in den Park eingeschlagen. „Heute kommen meine Gäste aus ganz Niedersachsen, um sich hier bei Minigolf und meiner kleinen Speisekarte zu entspannen.“

Klar und deutlich ist Gerd Heitmann im ersten Jahr der Pandemie gewesen, als es darum ging, auch in dieser Zeit die Anlage weiter zu führen. „Ich hatte ein Sicherheitskonzept entwickelt, an das sich alle Besucher zu halten hatten. Und wenn sie es nicht taten, habe ich sie wieder fortgeschickt. Ich wollte nicht 25 000 Euro Strafe zahlen, weil ich etwas falsch gemacht habe.“ Einige habe er damit verärgert, aber viele seien wiedergekommen.“ Ich hatte ein ordentliches Jahr, auch die Einheimischen sind hier heute viel stärker vertreten.“ Und die Schule habe hier sogar ein Projekt durchgeführt.

Das neu gebaute Häuschen mit einem kleinen Kiosk. © Privat

2021 lief dann aber gar nichts. Das Häuschen, in die Jahre gekommen, wurde auf Beschluss des Rates abgerissen. Und es dauerte, dauerte und dauerte, bis es endlich wieder eröffnet wurde. „Ich habe die Zeit genutzt und das Umfeld frisch gemacht. Später neue Einrichtungsgegenstände besorgt und bis November den Platz nach seiner Wiederöffnung weiter gepflegt.. Aber es kamen nur wenige Gäste.“

2022 wurde es dann wieder besser. Viele Besucher hat die Anlage auch in diesen herrlichen Herbsttagen zählen können. Am 30. Oktober ist jedoch erst einmal Schluss mit Minigolf im Londy-Park. Aber Gerd wird nach seinem wohlverdienten Urlaub wieder kommen, denn Mitte März geht es weiter im Minigolf-Idyll.

Der 69-jährige aus Schneeheide plant schon heute für seine Gäste, die in der nächsten Saison wieder aus ganz Niedersachsen kommen werden und und seine Liebe teilen: „Ich finde es hier einfach einzigartig schön.“