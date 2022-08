Burghof Rethem: Weltreise in lauschiger Sommernacht

Teilen

Beobeat musizierten im Rethemer Burghof. © Fritz Bätje

Das kam an beim Publikum auf dem Burghof Rethem: Beobeat mit Johnny Groffmann und Tochter Alinta nahmen die Gäste auf eine musikalische Reise mit bis nach Down Under....

Rethem – „Wir sind nicht Triangulo, aber wir werden den Abend schon rumkriegen“, flachste Johnny Groffmann, der mit seiner Tochter Alinta, zusammen nennen sie sich Beobeat, anstelle der angekündigten Formation „Triangulo“ für das Konzert im Burghof eingesprungen war.

Also keine karibische Nacht, doch das sollte sich nicht als Nachteil herausstellen, denn das fast ortsansässige Vater/Tochter-Duo bewies, dass es mehr als ein bloßer Ersatz für die ursprünglich vorgesehen Formation war. „Ich freue mich über die vielen bekannten Gesichter, Freunde und Nachbarn, das macht mir das Herz warm“, begrüßte Johnny Groffmann sein Publikum, das nur in der Minderheit aus Rethemer Gästen betand. Beobeat hat sich halt nicht nur in der hiesigen Region fest etabliert mit Auftritten im Schwarmstedter Uhlenhof, in der Cordinger Mühle, beim Hodenhagener Strandcafe und jetzt zum ersten und hoffentlich nicht letzten Mal im Rethemer Burghof.

Ein Sommerabend an der Aller, ein gut aufgelegtes Duo: Der Auftritt von Beobeat im Burghof entwickelte sich zum Highlight. © Fritz Bätje

Rethemer Burghof: Schnell Kontakt zum Publikum

Bei so viel persönlicher Bekanntschaft war es nicht verwunderlich, dass der Kontakt zum Publikum sehr schnell zustandekam, gekonnte Überleitungen, scherzhafte Worte zwischen den einzelnen Liedern taten ein Übriges. Das Duo kam akustisch daher und versprach, die Zuhörer auf eine Reise um die ganze Welt mitzunehmen. Zuerst ging es nach Serbien, wo Johnny und seine Frau Imke, sie war eine Zeitlang Lehrerin in Rethem, einige Jahre im Auslandsschuldienst zugebracht hatten. Über den frankophonen Bereich ging es weiter nach Skandinavien bis schließlich nach Down Under (Australien).

Gäste forderten begeistert Zugabe

Über 100 Gäste hatten den Weg zum Rethemer Burghof gefunden. Da erwies es sich als gelungener Schachzug, dass man das Konzert nach draußen in den Vorhof zum Burghof verlegt hatte. Im Burghofinneren wäre es wahrscheinlich auch ziemlich eng geworden. Open Air in lauschiger Sommernacht, ein kühles Bier oder leckere Cocktails bei sternklarem Himmel, das hatte was, ein Event mit ganz besonderer Note. Dazu zwei Musiker in Höchstform. Lang anhaltender Applaus und zahlreiche Zugaben sorgten für ein Highlight im Rethemer Burghof. bä