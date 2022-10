Hospizhaus in Dorfmark mit mehr als 350 Gästen

Von: Klaus Müller

Das Hospizhaus in Dorfmark, das schon 350 Gäste aufnehmen konnte. Archiv © Müller

Gründungsmitglied und Vorsitzender Dr. Sirus Adari berichtete auf der Mitgliederversammlung des Hospizhauses Heidekreis, dass inzwischen mehr als 350 Gäste betreut wurden. Als nächstes steht die Anlage des Gartens an, die 270000 Euro kosten wird. Zuschüsse kommen aus verschiedenen Töpfen.

Dorfmark – Seit vier Jahren gibt es das Hospizhaus in Dorfmark. Es hat sich als ein sehr wichtiger Ort für sterbenskranke Menschen entwickelt, die dort begleitet werden. In der Mitgliederversammlung des Vereins Hospizhaus Heidekreis teilte der Vorsitzende Dr. Sirus Adari mit, dass inzwischen mehr als 350 Gäste aus dem Heidekreis und benachbarten Kreisen wie Verden, Celle und Rotenburg sowie aus Hamburg, Bremen und Buchholz in das Haus eingezogen waren und von Ärzten und Pflegepersonal behandelt wurden. Auch Angehörige wurden psychologisch und seelsorgerisch begleitet und unterstützt.

Eine der Hauptaufgaben des Vereins Hospizhaus Heidekreis sei die regionale Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit für das Hospiz und die Forderung, ehrenamtliche Mithilfe im Hospiz und Mitarbeit im Kuratorium des Hospizes zu leisten, so Adari. Bei allen Entscheidungen, die das Hospizhaus betreffen, werde der Vereinsvorstand mit einbezogen.

Inzwischen sei es gelungen, mit Dörthe Gallus eine Leiterin für das Haus einzustellen. Sie bringe enorme Erfahrung und Kenntnisse im Rahmen der Betreuung der Gäste mit. Sie sei auch im Verwaltungsbereich und der Führung des Hauses sehr engagiert und habe neue Strukturen aufgebaut, um die Abläufe im Hause zu optimieren, sagte Adari.

Das Haus hat 24 sehr engagierte Mitarbeiterinnen mit Kenntnissen in palliativmedizinischer und hospizlicher Versorgung. Die palliativmedizinische Versorgung der Gäste wird zurzeit von drei Ärzten, Dr. Adari, Dr. Helmut Müller und Dr. Albrecht Werner, abwechselnd mit täglichen Visiten gewährleistet. Müller ist Leiter des Palliativnetzwerks Heidekreis, sodass die weitere ärztliche Versorgung auf diesem Wege auf lange Sicht gesichert sei, sagte Adari.

Im Stiftungsrat haben der Vorsitzende und die Mehrheit des Vorstands des Hospizhauses eine Summe von 100 000 Euro zweckgebunden für die Gartenanlage zur Verfügung gestellt. Ein Gartenarchitekt aus Verden hat die Pläne entworfen. Die Kosten belaufen sich auf 270 000 Euro. Um weitere Gelder zu generieren, hat sich der Verein an das Niedersächsische Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung Ministerin Birgit Honé, gewandt, um weitere finanzielle Hilfen für dieses Projekt zu erhalten. Die Ministerin habe das Vorhaben begrüßt und an die Aktionsgruppe „LAG Vogelparkregion“ verwiesen, so Adari. Er bezeichnete die Anlage des Gartens als einen Schwerpunkt, „weil es schöner werden soll für die Gäste“.

Nach Mitteilung der zuständigen Kommission der LAG-Vogelparkregion wurde ein Betrag von 108 000 Euro genehmigt und wird demnächst zur Verfügung gestellt. Es ist möglich, dass weitere 25 000 Euro dazu kommen. Der Heidekreis und die Stadt Bad Fallingbostel haben 16 000 Euro zur Verfügung gestellt. mü