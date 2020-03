Zentrale Beschaffung von Schutzausrüstung

Heidekreis – Der Heidekreis beginnt am Freitag, 3. April, mit der zentralen Verteilung von medizinischer Schutzausrüstung für die Pflegeeinrichtungen, den Rettungsdienst, die Kliniken und die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte im Landkreis. Grund sind die Engpässe in der Beschaffung, heißt es in einer Pressemitteilung.

Derzeit sei die Nachfrage nach Schutzkleidung, Mundschutz und Desinfektions-mitteln sehr hoch. Damit der Bedarf gedeckt werden könne, habe der Heidekreis die zentrale Beschaffung übernommen. Die Bestellungen erfolgten über die Kommunen, die diese koordiniert an die Kreisverwaltung weiterleiteten. Dazu seien alle Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Rettungsdienste und Kliniken im Landkreis angeschrieben worden. „Der Bedarf der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, der vorrangig durch die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen zu erfüllen ist, wird in der zentralen Abwicklung des Heidekreises berücksichtigt.“ Die Städte und Gemeinden sowie Samtgemeinden unterstützten den Landkreis bei der Verteilung des Materials vor Ort. Die Erstauslieferung starte am Freitag. Die Folgelieferungen würden danach wöchentlich durchgeführt. Wer aus dem genannten Empfängerkreis kein entsprechendes Schreiben erhalten hat, kann sich per E-Mail unter info@heidekreis.de an den Heidekreis wenden.