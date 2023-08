Dorfmarker Jagdreiter: Ein fairer Vertrag zwischen Mensch, Pferd und Hund

Von: Klaus Müller

Die besondere Gemeinschaft der Jagdreiter und das Verständnis für Hund und Pferd stehen bei der Niedersachsenmeute, hier bei einer Jagd auf Norderney, im Vordergrund. © Niedersachsenmeute/Thomas Ix

Vor vielen Jahren entstand unter der der Ägide von Christian und Sigrid von Loesch die Niedersachsenmeute. Heute ist die Foxhound-Meute Aushängeschild einer ganzen Region.

Dorfmark – Jagdreiter im wehenden roten Rock unterliegen einem steten Wandel. Jagdreiten hinter der Hundemeute hat sich zu einem Sport mit Hund und Pferd in vielfältiger Natur entwickelt. Die Schleppjagd, bei der kein Wild zu Schaden kommt, sondern die Hunde einer künstlichen Fährte folgen, hat seinen Platz in der Gesellschaft gefunden.

Ein fairer Vertrag zwischen Reiter, Pferd und Hund, die miteinander umzugehen wissen. Mit Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und gut ausgebildeten Pferden, die regelmäßig den Hunden bei der Fährtenarbeit folgen.

Wenn erst einmal das Signal des Masters, der gemeinsam mit sogenannten Pikeuren die Hunde führt, erklingt, ist die Meute nicht mehr zu halten. Vom 11. bis 13. August finden die nächsten Jagdreitertage statt. Es werden herrliche Erlebnisse für Pferd, Hund und Reiter in einer fantastischen, noch unberührten Natur werden.

Auf dem Meutehof in Dorfmark fanden gerade Jugendreitertage statt. „Ja, wir kümmern uns sehr um den Nachwuchs“, sagt Jungmaster Leonard von Schultzendorff. 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und gut 20 Ausbilder und Ausbilderinnen waren aus ganz Norddeutschland in das kleine Dorf in der Heide gekommen. Haben tagelang bei Sonne, Sturm und heftigem Regen im Gelände trainiert. Jagdreiten, den Umgang mit der Meute und wie es weiter geht im Stall, wenn der Tag zu Ende geht.

Benita aus dem schleswig-holsteinischen Preetz machte es Spaß, bei allem Wetter mit ihrem eigenen Pferd bei der Meute zu sein. Genauso wie die beiden jungen Lüneburger Tjark und Leonard.

Seniorchef Camill von Dungern, der vor 50 Jahren einmal mit der Förderung der Jugend begann, ist immer noch mit Akribie dabei. Er hat nach einem schweren Unfall wieder die Kurve bekommen und hat einfach Spaß an der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.

Dorfmark und die Meute stehen immer noch für die Gründer Christian und Sigrid von Loesch, die die strengen Regeln der Jagdreiter, den faire Umgang mit Hund und Pferd aus dem heutigen Schlesien nach Kriegsende mit nach Niedersachsen brachten. Ihre Kinder und Urenkel, viele andere Freunde, die die Jagdreiterei immer wieder weiterentwickeln, folgen ihren Spuren auch heute noch.

200 jugendliche Mitglieder im Verein

Camill von Dungern spricht von einem erfolgreichen Jahr der Meute, mit 80 Veranstaltungen quer durch das Land, mit mehr als 800 Vereinsmitgliedern, davon 200 Jugendlichen, und jeder Menge positiver Energie im Verein. Selbst die Pandemie habe die Meute nicht stoppen können. „Ja wir sind bei der Mischung unseres Teams gut aufgestellt. Wir sind moderner, aktueller geworden“, sagt Leonard von Schultzendorff, der den Meutehof in Dorfmark mit seinem Bruder Casimir führt.

Die Niedersachsenmeute bezeichnet sich selbst als einen familiengeprägten Verein, der 1953 gegründet wurde und seitdem in Dorfmark seine Heimat hat. „Hier haben wir ein abwechslungsreiches Übungsgelände und versuchen, Pferd und Reiter an das Jagdgeschehen, das Reiten hinter den Hunden und in der Gemeinschaft, heranzuführen“, sagt Leonard von Schultzendorff. Dabei gelte es, verschiedene Schwierigkeitsgrade der Reiter und der Pferde abzudecken. Vom Üben des Gruppengalopps bis zum Überwinden fester Hindernisse.

Die besondere Gemeinschaft der Jagdreiter und das Verständnis für Hund und Pferd ständen im Vordergrund. Ziel sei es, zum Abschluss des Lehrgangs eine Übungsjagd hinter den Hunden im springenden oder nichtspringenden Feld zu reiten. Damit sich niemand überfordert fühlt, auch mit dem freien Galoppieren im Gelände. Dies verlangt zudem eine Grundkondition von Reiter und Pferd.

„Wir reiten schon von klein auf hinter den Hunden der Niedersachsenmeute, kommen aber auch als passionierte Hunde- und Pferdeliebhaber immer wieder gern nach Dorfmark“, sagt Celestina Löbbecke, ebenfalls eine Enkelin des Gründerpaares. Man fühle und lebe die Meute als Familie, gleichzeitig sei sie für alle aber auch Qualität und Leidenschaft. „Wir versuchen, Gleichgesinnten, aber auch Neulingen das Jagdreiten nahezubringen und genießen selber das Geschehen.“ Als Gruppenleiter setze man Mitglieder der Meute ein. Man bilde Gruppen für anspruchsvolle und leichte Springer, Nichtspringer und auch eine für Jugendliche.

Weitere Jagdreitertage sind geplant. In den Herbst- und Wintermonaten werden dann die Jagden folgen, überall im Land auf gutem Gelände. Und die Saison wird ihren Abschluss mit der fast schon legendären Veranstaltung von der kleinen Kapelle aus in Wense bei Dorfmark im Dezember finden, wenn es noch einmal über mehr als 50 Naturhindernisse in den tiefen Wald geht. Gern auch wieder für alle, die als Zuschauer die Jagdreiterei einmal genießen möchten. Der Verein der Niedersachsen-Meute wird über weitere Einzelheiten zur Abschluss-Jagd informieren.