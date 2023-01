Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider: „Wir dürfen optimistisch sein“

Von: Klaus Müller

Bürgermeister Rolf Schneider auf dem Gelände seines neuen „Leuchtturms“, dem wohl größten Baugebiet Große Heide 6 in Bad Fallingbostel. © Müller

Bad Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider äußert sich über die Aufgaben im Jahr 2023. Im Mittelpunkt stehen für ihn das neue Gewerbegebiet sowie die Themen Gasbohren und Alpha-E.

Bad Fallingbostel – „Ich habe nach wie vor viel Freude an meiner Arbeit“, sagt Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider beim Jahreseinstandsgespräch im Rathaus der Kreisstadt treffen. Fast wäre der Aufgalopp ins Neue Jahr allerdings schief gegangen, denn eine Corona-Infektion, eine schwere Augenerkrankung und ein weiterer Infekt im letzten Quartal zwangen Schneider sehr kurzfristig zu einer Atempause. „Aber ich habe Glück gehabt“, sagt er heute sehr befreit.

„Wir dürfen optimistisch sein“, sagt der 57-jährige gelernte Friseurmeister und Betriebswirt mit einem Blick auf den gerade verabschiedeten Haushalt. Man werde mit einem Überschuss von mindestens 500000 Euro rechnen können, „aber wir werden auch nicht alles, was wir vorher eingeplant haben, umsetzen können.“

Die Verwaltung werde sich mit vielen wichtigen Angelegenheiten beschäftigen. „Dabei geht es auch um das von unserer Lehrerschaft angesteuerte Thema der integrierten Gesamtschule.“ Hier müsse der Landkreis endlich Farbe bekennen, erwartet Fallingbostels Bürgermeister.

Die ärztliche Versorgung in der Stadt, ein sehr aktuelles Thema, sei noch in Ordnung, aber es gebe Handlungsbedarf. „Deshalb streben wir in der Stadtmitte an, ein Gesundheitszentrum zu bauen.“ Das Leiditz-Gebäude wird als Standort schon seit Monaten genannt.

Mögliche neue Gasbohrungen durch den kanadischen Betreiber Vermilion „kann ich politisch nicht ausschließen“, so Schneider. „Aber ich freue mich nicht darüber und würde mich freuen, wenn wir hier im Landkreis zu einer weiterhin einheitlichen Haltung kommen könnten.“

Dass die Deutsche Bahn andere Überlegungen für den Verkehr zwischen Hannover und Hamburg eingebracht hat, „irritiert und empört mich schon sehr. Ich kann es einfach nicht verstehen, dass man von der einstmals verabschiedeten Alpha-E-Variante wieder abweichen und eine Neubautrasse direkt an der A 7 verfolgen möchte.“

Es sind diverse Investitionen in der Kreisstadt geplant. Schneider nennt beispielsweise den Ausbau der Hauptstraße in Dorfmark mit 3,2 Millionen Euro. Im gesamten Stadtbereich sollen mit Unterstützung von Fördermaßnahmen Millionenbeträge eingesetzt werden. Der Wiethop werde weiter saniert. Im neuen Kindergarten geht es um eine Restfinanzierung von rund 1,2 Millionen Euro. Grundschule und Klärwerk erhalten Fotovoltaik.

Eine Reihe von kleineren Betrieben konnte oder wird angesiedelt. Im ehemaligen Baumarkt „Toom“ ist eine Fahrzeughalle eingerichtet worden. Und mit dem wohl größten Baugebiet der Stadt, der Großen Heide 6, geht es weiter. Noch im Frühjahr möchte der Bürgermeister für diesen „neuen Leuchtturm der Stadt“, wie er das Gebiet an der Kroger Landstraße nennt, die Vergabekriterien festgezurrt haben. „Mit einem zukunftsträchtigen Wärmekonzept, das wir gemeinsam mit der Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft entwickelt haben und das von allen Ratsmitgliedern getragen wird“, berichtet Schneider. An die dort genannten Vorgaben werde sich jeder Bauwillige halten müssen.

Die Umweltkriterien in der Bauleitplanung und die vom Rat definierten Ziele der Klimaneutralität werden umgesetzt. Die Gebäude sollen ausschließlich mit der sogenannten „kalten Nahwärme“ beheizt werden. Schneider hofft nach wie vor, dass die ersten Grundstücke Anfang des Jahres vergeben werden können.