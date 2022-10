„Wir brauchen eine Perspektive“: Diskussion zum Ankunftszentrum in Oerbke

+ © Müller Mehr als 400 Menschen fanden am Mittwoch den Weg in den Bad Fallingbosteler Kursaal. © Müller

Mehr als 400 Menschen waren am Mittwochabend ins Kurhaus Bad Fallingbostel gekommen. Hier ging es um die Zukunft des Ankunftszentrums in Oerbke. Viele Teilnehmer äußerten sich kritisch gegenüber einem längeren Verbleib in der Kreisstadt.

Bad Fallingbostel – Wie geht es weiter mit dem Ankunftszentrum in Oerbke? Das war die zentrale Frage am Mittwochabend im überfüllten Bad Fallingbosteler Kurhaus. Heike Strahler, Referatsleiterin im Niedersächsischen Innenministerium, blieb konkrete Antworten schuldig.

„Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir am 1. April mit dem Zentrum in Braunschweig sein möchten“, sagte sie den zum Teil aufgebrachten Menschen, die offensichtlich vor allem die Sicherheit in der Kreisstadt gefährdet sehen. Noch im Juli hatte es geheißen, dass der Vertrag der Landesaufnahmebehörde mit der Bundeswehr für das Ankunftszentrum zum Jahresende 2023 auslaufe. Die Bundeswehr sollte anschließend einziehen.

Ministerpräsident Stephan Weil hatte jedoch vor wenigen Tagen einen Antrag an den Bundeskanzler gestellt, dass das Ankunftszentrum nun doch „erst einmal“ in Oerbke bleiben solle. Diese Aussage sorgt in der Stadt für erhitzte Gemüter. Ein Bürger sagte es an diesem Abend deutlich: „Wir wollen endlich wieder in Ruhe und Frieden in Bad Fallingbostel leben dürfen und keine Angst mehr haben. Wir sind es satt.“

Er forderte unter heftigem Beifall, das Aufnahmezentrum ab dem 1. April kommenden Jahres an anderer Stelle zu stationieren. Bad Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider macht es noch deutlicher: „Wir sind einfach zu klein für eine solche große Geschichte. Wir alle können das nicht mehr leisten.“

In der mehr als zweistündigen Versammlung hatte Stefan Sengel, Leiter der Polizeiinspektion Heidekreis, die Einwohner eindringlich gebeten, sich bei der Polizei zu melden, wenn es zu Straftaten komme. „Wir brauchen Ihre tätige Mithilfe und werden versuchen, sofort präsent zu sein“, so Sengel.

Er hatte an diesem Abend einen schweren Stand. Immer wieder kamen aus dem Publikum heftige Proteste, weil Bürger die Präsenz von Beamten als zu gering einschätzten. Der Polizeichef dazu: „Bad Fallingbostel ist zurzeit der von der Polizei am besten ausgestattete Ort weit über die Kreisgrenzen hinaus. Nur Ihre Informationen fehlen uns.“ Sengel wies darauf hin, dass man versuche, im Rahmen des geltenden deutschen Rechts durchzugreifen. Eine Versammlungsteilnehmerin fragte, ob man Straftätige aus dem Camp nicht einfach abschieben könne.

Zudem wurde bemängelt, dass die scheinbar oft nicht verkehrstauglichen Fahrräder der Geflüchteten nicht von der Polizei kontrolliert würden. Ähnliches gelte für Geflüchtete, die offensichtlich betrunken durch die Stadt radelten, Menschen anpöbelten und Frauen belästigten. „Wir haben Angst, nachts durch die Innenstadt zu gehen“, kam es aus der Versammlung. Stefan Sengel versuchte immer wieder, die Menschen zu beruhigen und ihnen Tipps zu geben.

Der 91-jährige Günther Pankoke hatte gleich nach der Eröffnung des Aufnahmezentrums, als die Menschen der Stadt die Flüchtlinge mit vielen Spenden empfangen hatten, wochenlang ehrenamtlich Deutschunterricht im Ankunftszentrum angeboten. „Mit mir nie wieder. Ich bin so enttäuscht von den Verantwortlichen“, so Pankoke im Kursaal.

Auch Lutz Ohlendorf machte seinem Ärger Luft. „Wissen Sie denn, was hier passiert? Wissen Sie, dass die Menschen Bad Fallingbostel verlassen wollen, dass Geschäfte schließen möchten wegen der ständigen Übergriffe, dass mancher überlegt, ob man eine Bürgerwehr gründen sollte“, schimpfte er. Matthias Rump, Geschäftsführer des Bad Fallingbosteler Rewe-Marktes, sprach von einem dicken Ordner mit Strafanzeigen. Aber er sagte auch: „Ich arbeite mit der Polizei sehr gut zusammen. Die ist immer da, wenn man sie braucht.“

Rolf Schneider führte an, dass nur ein kleiner Teil der Flüchtlinge, vielleicht zehn Prozent, mit dem Gesetz in Konflikt komme. „Und wir sind doch seit vielen Jahren eine Stadt, die mit ausländischen Bewohnern umgehen kann. Wir haben uns immer durch Fremdenfreundlichkeit ausgezeichnet“, so der Bürgermeister. Dass die Situation in Bad Fallingbostel eskaliere, liege vor allem an den unklaren Aussagen aus der Politik. „Wir brauchen ein Konzept, eine Perspektive für Bad Fallingbostel. Und wir möchten, Stand heute, am 1. April 2023 ohne das Ankunftszentrum neu anfangen können, damit wir Bad Fallingbostel zu einer attraktiven Stadt für alle entwickeln.“

Die Kreisstadt habe große Aufgaben zu bewältigen, zum Beispiel den Bau des neuen Heidekreis-Klinikums und die Erstellung eines tragfähigen Innenstadt-Konzeptes. Bürgermeister Rolf Schneider kündigte eine weitere Informationsveranstaltung an. Er hoffe, dann mehr Aufklärung von der Landespolitik erhalten zu haben. mü