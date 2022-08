Kinder sollen „ordentlich Werbung“ machen für das Landesjugendzeltlager in Bad Fallingbostel

Von: Harald Röttjer

Gitta und „Heini“ Wussow (l.) erhielten von Wilfried Ritzke das Ehrenzeichen in Gold. © Harald Röttjer

Zur Jubiläumsfeier des NSSV-Zeltlagers in Bad Fallingbostel wurden die zahlreichen Helfer geehrt und der Lagerleiter verabschiedet.

Bad Fallingbostel – Es war eine würdige und dem Anlass angemessene Jubiläumsfeier, bei der an den 50. Jahrestag des Landesjugendzeltlagers des niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV) in Bad Fallingbostel erinnert wurde. Für das Urgestein dieses Lagers, „Heini“ Hans-Heinrich Wussow, war diese Feier zwar ein Abschied von der Leitung des Camps, aber keinesfalls vom Zeltlager selbst.

„Ein Zeltlager ohne ihn ist eigentlich undenkbar, denn vor 48 Jahren übernahm er die Aufgabe eines Gruppenleiters und amtierte von 1990 bis 2019 als Leiter des Camps“, so der Nachfolger von „Heini“ Wussow, sein Sohn Dr. Jonas Wussow. „Seine Unterstützung freut uns ganz besonderes, und außerdem, was soll er auch allein zu Hause machen, seine Frau Gitta – meine Mutter – war beim Zeltlager schon etwas länger dabei und sorgt vor allem im Kantinenbereich für den Nachschub an Getränken.“ Jonas Wussow ist dem Lagerleben von klein auf eng verbunden. 2009 übernahm er den weiteren Aufbau der EDV und deren Betreuung.

Alle Beteiligten arbeiten ehrenamtlich. Das gilt für Helfer und Betreuer, die sich um das Wohl der Kinder kümmern und das Tag und Nacht rund um die Uhr. Mehr noch, viele Helfer opfern dem Zeltlager knapp zwei Wochen ihres wohlverdienten Jahresurlaubs. Für so viel Engagement gab es anerkennende Worte und viel Lob.

Am meisten freute die Wussows und das Team, dass Rolf Schneider, Bürgermeister von Bad Fallingbostel, mit Blick auf die Halle Mut machte, dass sie auch künftig zur Verfügung steht. Es sei auf jeden Fall richtig gewesen, das Camp trotz der geringeren Teilnehmerzahl nach zwei Jahren Pause durchzuführen. Die Helferzahl habe durch Corona immerhin nicht gelitten, so Jonas Wussow: „Es gab und gibt immer genügend interessierte Schützen“.

Die enge Verbundenheit zum Camp zeige sich auch bei dem vor einigem Jahren gegründeten SSC Heidedreieck. In diesem eigenständigen Verein, der dem KSV Fallingbostel angehört, fühlten sich viele durch ihre Mitgliedschaft auch dem Zeltlager verbunden.

Helfer, Betreuer und Teilnehmer stimmten ein Dankeslied an und würdigten damit die Arbeit der Familie Wussow. © Harald Röttjer

Jonas Wussow hält es für wichtig, die Teilnehmerzahlen wieder erheblich zu erhöhen. Vor Corona seien es immer mindestens 160 Jungen und Mädchen gewesen, und das müsse auch wieder das Ziel sein. Dafür seien gerade die Kinder aus diesem Jahr die besten Werbeträger, die in ihre Vereine zurückkehrten: „Macht dort ordentlich Werbung für das Lager, und wir würden uns extrem darüber freuen, wenn ihr im kommenden Jahr wieder dabei seid und weitere Freunde aus eurem Verein oder Nachbarveinen mitbringt; Termin ist der 9. bis 22. Juli 2023“.

Zur Feier in der Heidmark-Halle begrüßte Jonas Wussow zahlreiche Gäste, darunter den Präsidenten des NSSV, Wilfried Ritzke, sowie die Vertreter von benachbarten Kreisverbänden. Sie würdigten das Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer. Auch die stellvertretende Landrätin und Bürgermeister Schneider sowie Jochen Homann vom KSB schlossen sich diesen Worten an.

Im weiteren Verlauf des Abschiedsabends gab es für das Ehepaar Wussow noch ein besonderes Präsent. Das Betreuungsteam hatte für einen Gutschein für eine Reise gesammelt. Die Helfer und Betreuer sowie die Teilnehmer stimmten außerdem ein Dankeslied an und würdigten damit die Arbeit der Wussows. Schließlich gab es für das Betreuerteam wieder Urkunden.

Geehrt wurden schließlich die Sieger des Fünfkampfs und der Schießwettbewerbe mit Verdienstnadeln des NSSV in Bronze und Gold.

Das Ehrenzeichen in Gold wurde Gitta Wussow, Silke Bäßmann und Jens Lindemann verliehen.

„Heini“ unterhielt die Versammelten mit seinem Bemerkungen über 50 Jahre Zeltlager bestens, und der abschließende Umzug durch die Stadt fand in diesem Jahr ohne Fackeln statt.