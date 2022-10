Weitere Amtszeit für Sebastian Zinke

Von: Klaus Müller, Sabine Elling

Henrik Rump (r.) gratulierte dem Wahlsieger Sebastian Zinke. In den meisten Wahlbezirken des Wahlkreises 42 hatte der Politiker aus Benefeld die Nase vorn. Er wird eine weitere Amtszeit im Landtag sitzen. © Müller

Der SPD-Politiker Sebastian Zinke gewinnt das Direktmandat im Wahlkreis Walsrode. Doch SPD und gehören zu den Verlierern der Landtagswahl. Gewinner sind die Grünen und die AfD.

Heidekreis – „Es ist ein sehr schöner Tag für die SPD“, freute sich Sebastian Zinke, SPD-Direktkandidat im Wahlkreis 42, gestern Abend im Kreishaus. Der Benefelder wird eine weitere Amtszeit im Landtag in Hannover verbringen. Er siegte mit 38,81 Prozent der Stimmen vor Henrik Rump (CDU), der 30,62 Prozent erhielt.

Als Zinke das Kreishaus am Sonntagabend betrat, wurde er ruhig empfangen. Lauter Beifall blieb aus. Seine persönlichen Gefühle seien angesichts der Wahlergebnisse eher gespalten, verriet der Sieger. Grund sei der starke Zuspruch der Wähler für die AfD. Die Menschen in Deutschland hätten zurzeit sehr viele Ängste, so sei das gute Ergebnis der AfD zu erklären. Der AfD-Direktkandidat für den Heidekreis, Alfred Dannenberg, wird dank seines guten Listenplatzes ebenfalls in den Landtag einziehen. Er kam auf 14,53 Prozent der Stimmen.

Zinke sprach von einem „tollen Erfolg“ von Weil. Für ihn handele es sich um das Ergebnis seiner „vier Jahre langen, erfolgreichen Arbeit“.

Henrik Rump, der als Kandidat auf Gudrun Pieper folgte, will seine Priorität nun vor allem auf seine Arbeit im Kreistag legen. „Ich will versuchen, mit der Kreistagsfraktion mit neuen Leuten neue Ideen zu entwickeln.“ Er könne heute noch nicht sagen, ob er bei der nächsten Landtagswahl wieder antreten möchte. „Ich warte ab und mache mir dann Gedanken.“ Einen enttäuschten Eindruck machte Rump nicht. Für ihn sei es eine interessante Zeit gewesen.

Im letzten Teil seines Wahlkampfes habe er mehr Unterstützung verspürt als zu Beginn. Er zeigte sich sicher, dass er in vielen Bereichen noch habe zulegen können. Am Sonntagabend fuhr er zurück auf seinen Hof, um mit seinen Wahlhelfern zu feiern.

Tanja Kühne, die ebenfalls ins Kreishaus gekommen war, hatte mehr von der Landtagswahl erwartet. Ihr war die Enttäuschung anzusehen. Ihr habe die breite Unterstützung gefehlt, auch aus der eigenen Partei, sagte sie. Sie gehe davon aus, dass viele Menschen nicht gewählt hätten und Wähler von der CDU zur AfD gewechselt seien.

Das Wahlergebnis im Heidekreis sieht zwar die SPD mit 36,19 Prozent der Stimmen als Sieger, im Vergleich zu 2017 (40,63 Prozent) mussten die Sozialdemokraten jedoch Verluste verzeichnen. Die CDU kam als zweitstärkste Partei auf 27,04 Prozent (32,49 Prozent).

Nachdem die AfD bei der Landtagswahl vor fünf Jahren neu angetreten war und direkt 6,49 Prozent geholt hatte, verzeichnete die Partei nun 13,99 Prozent. Ein weiterer Wahlgewinner sind die Grünen mit 10,90 Prozent (7,30 Prozent). Die FDP bekam nach 7,09 Prozent 2017 diesmal lediglich 4,18 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung lag bei 61,86 Prozent und sank im Vergleich zur Landtagswahl 2017, als 63,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben hatten.

Landrat Jens Grote zeigte sich am Sonntagabend im Kreishaus sehr zufrieden: „Wir hatten einen reibungslosen Wahlverlauf. Die Mitarbeiter haben hervorragende Arbeit geleistet.“ sal/mü