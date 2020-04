Vollsperrungen geplant

B 209: Fahrbahnerneuerung und Brückeninstandsetzung in Bad Fallingbostel

+ Ein Überblick über die gesperrten Abschnitte und die geplanten Umleitungsstrecken. Grafik: Landesbehörde

Bad Fallingbostel – Im Zuge der B 209 starten heute, 27 April, in Bad Fallingbostel Bauarbeiten an der Fahrbahn beziehungsweise den Brückenbauwerken. Der Baubereich beginnt an der Kreuzung Düshorner Straße/Louis-Pasteur-Straße und endet an der Kreuzung B 209/ Von-Siemens-Straße. Die Arbeiten werden teilweise unter Vollsperrung der B 209 umgesetzt. Die Durchführung der Baumaßnahme erfolgt in drei aufeinanderfolgenden Abschnitten, die Gesamtmaßnahme soll Anfang Juni abgeschlossen sein. Das teilt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.