61-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Bad Fallingbostel - Eine 61-jährige Radfahrerin wurde am Samstag in Bad Fallingbostel schwer verletzt. Sie wurde von einem 73-jährigen Autofahrer übersehen.

Der 73-Jährige wollte mit seinem Wagen vom Parkplatz am Hallenbad in die Heinrichsstraße Richtung Innenstadt einbiegen. Dabei übersah er eine 61-jährige Frau, die mit ihrem Fahrrad vom Deiler Weg kommend auf der Heinrichsstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Radfahrerin schwere Verletzungen zuzog. Sie kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Der 73-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Er gab an, durch die Sonne geblendet worden zu sein.

