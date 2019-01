Unbekannte überfallen Ehepaar in dessen Haus

Bad Fallingbostel - Zwei unbekannte Täter haben am Mittwoch ein Ehepaar in dessen Wohnung in Bad Fallingbostel überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Täter klopften gegen 19.30 Uhr an der Tür eines Hauses an der Straße „Im Wedden“. Als ihnen geöffnet wurde, drängten sie das dort lebende ältere Ehepaar in den Flur. Während einer der Männer die Opfer bewachte, durchsuchte der andere das Haus. Möglicherweise gab es einen weiteren Täter, der „Schmiere“ stand. Die Männer erbeuteten 185 Euro und verließen das Haus, teilt die Polizei mit.

Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau ermittelt wegen räuberischer Erpressung und fragt: „Wer hat verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet? Wer kann Hinweise zu Fahrzeugen geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?“ Hinweise bitte unter Telefon 05191/93800 oder an jede Polizeidienststelle.

Rubriklistenbild: © dpa