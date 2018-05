Streit wegen Stromrechnung: Mann sticht auf Vermieter ein

Bad Fallingbostel - Ein Streit wegen einer vermeintlich nicht bezahlten Stromrechnung ist am Donnerstag in Bad Fallingbostel eskaliert.

In einem Mehrfamilienhaus an der Straße „Oerbker Berg“ kam es zwischen dem 32-jährigen Mieter und dem 37-jährigen Vermieter zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, dann zu einer Schlägerei. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung nahm der 32-Jährige ein Küchenmesser und stach es dem Vermieter in den Unterbauch. Der 37-Jährige kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter wurde festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Beamten leiteten Verfahren wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung ein.

