Dorfmarker Strandfest-Umzug findet statt

Von: Klaus Müller

Teilen

Noch ist die Haupstraße im oberen Teil eine große Baustelle, aber am 13. August soll der Umzug vom Rathaus Richtung Edeka Niemeyer wieder stattfinden. Der Veranstalter bittet: Da es sich teilweise noch um eine Baustraße handelt, sollte unbedingt festes Schuhhwerk getragen werden. © Müller

Der bunte Tross zieht auch in diesem Jahr durch Dorfmark - trotz Baustelle.

Dorfmark – „Wir haben gute Nachrichten für euch“, schrieb Sven Wittenberg, einer der Organisatoren des diesjährigen Strandfestes in Dorfmark, am Wochenende in den sozialen Medien. Eine Information, die auch Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider in einem Gespräch mit unserer Zeitung sehr begrüßte. Schneider: „Wir haben hervorragende Gespräche mit den Verantwortlichen des Strandfest-Komitees und der Baufirma geführt. Der Umzug kann auf der geplanten Strecke stattfinden.“ Der Bürgermeister lobte das Engagement der Dorfmarker, dieses große Fest wieder auf die Beine zu stellen.

Sven Wittenberg berichtete, dass es ein Vor-Ort-Treffen mit der Stadt Bad Fallingbostel und dem Bauunternehmen I-Bau gegeben habe. Das Wichtigste: Die Straße werde für den großen Festumzug befahrbar sein.

Der bunte Tross werde wieder die Strecke vom vergangenen Jahr befahren, und am Ende sei am Deutschen Haus wieder eine kleine Abschlussparty geplant. Außerdem werde auch wieder ein DJ bei Edeka Siegl stehen und die Besucher dort unterhalten.

DJ bei Edeka Siegl

Die Fahrbahn werde noch nicht 100 Prozent fertig sein. Ein Teil werde noch mit grobem Untergrund versehen und die Kreuzung bei Edeka wohl zum Teil noch mit verdichtetem Sand bedeckt sein. Aber es sei möglich, sie zu nutzen.

Das Strandfest-Komitee hat bereits alle Teilnehmer gebeten, nicht barfuß am Umzug teilzunehmen. Der Grundbelag sei ein sehr offenporiger und sehr grober Untergrund der Fahrbahn. Und zudem würden sich alle Gullis zwei Zentimeter über dem Boden befinden. Festes Schuhwerk sei angesagt.

Für alle Besucher und Teilnehmer gelte: Der Festumzug Strandfest Dorfmark startet am Sonntag, 13. August, 14 Uhr, am Rathaus Dorfmark. Die Strecke verläuft vom Rathaus über die Hauptstraße in Richtung Edeka, durch die Becklinger Straße, Poststraße und zurück auf die Hauptstraße Richtung Rathaus. Sven Wittenberg ist bereits voller Vorfreude auf die Veranstaltung: „Wir haben schon sehr viele Anfragen für den Umzug.“