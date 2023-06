Stellplätze für 85 Fahrräder in Bad Fallingbostel

Von: Klaus Müller

Bürgermeister Rolf Schneider ist optimistisch, dass die Abgabestation in drei Wochen fertig ist. © Müller, Klaus

Am Fallingbosteler Bahnhof entsteht eine Abstellstation für bis zu 85 Fahrräder. Ziel ist es, mehr Menschen davon zu überzeugen, auf das Fahrrad umzusteigen und den Zug zu nutzen.

Bad Fallingbostel - Fallingbostels Bürgermeister und die Fachfirma vor Ort sind optimistisch: In drei Wochen soll die neue Fahrradabgabestation am Fallingbosteler Bahnhof fertig sein. Davon, dass die Arbeiten gut vorangehen, überzeugte sich Bürgermeister Rolf Schneider vor Ort. Künftig werden hier bis zu 85 Fahrräder sicher an Bügeln abgestellt werden können. Die Chips dafür können Interessierte gegen eine Kaution bei der Stadtverwaltung erhalten.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Angebot unseren Bürgern und Gästen einen weiteren Anreiz geben können, auf das Fahrrad umzusteigen und den Zug zu nutzen“, sagte Schneider. Auch in Dorfmark soll eine Fahrrad-Abstellanlage am ehemaligen Bahnhof entstehen.