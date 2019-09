Auf Stauende aufgefahren

Bad Fallingbostel – Aufgrund des starken Wochenendreiseverkehrs kam es am Samstag in den Mittagsstunden auf der A 7, zwischen den Anschlussstellen Bad Fallingbostel und Dorfmark, zu einem Stau, an dessen Ende eine 32-jährige Audi-Fahrerin aus Walsrode auf dem linken Fahrstreifen stoppte. Ein 21-jähriger Chevrolet-Fahrer aus Magdeburg bemerkte der Polizei zufolge die Situation zu spät und fuhr trotz Notbremsung auf. Die Frau wurde leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 6 000 Euro.