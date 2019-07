Spiel und Spaß für 140 Teilnehmer

49. Zeltlager des NSSV an der Heidmarkhalle in Bad Fallingbostel eröffnet

+ Einige der Jungen und Mädchen bei der offiziellen Eröffnung des NSSV-Zeltlagers. Fotos: Röttjer

Bad Fallingbostel – Für 140 Mädchen und Jungen aus Schützenvereinen des Niedersächsischen Sportschützenverbandes (NSSV) hat das Abenteuer „Landesjugendzeltlager“ an der Heidmarkhalle in Bad Fallingbostel begonnen. Knapp 14 Tage dauert das Camp, und in dieser Zeit wird den Jungschützen ein buntes Programm mit Bewegung und Schießsport sowie weiteren Aktionen geboten. Ein Ausflugsziel ist für die Jugendlichen der Heidepark Soltau, es gibt aber auch freie Zeit.