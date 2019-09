Sperrung der B 209

Fahrbahnerneuerung ab Montag

+ Die empfohlene Umleitungsstrecke (gelb). Grafik: Landesbehörde

Honerdingen/Fallingbostel – Im Zuge der B 209 zwischen Honerdingen und Fallingbostel beginnen am Montag, 9. September, Maßnahmen zur Erneuerung der Fahrbahn und des Radweges. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt und dauern circa sieben Wochen. Die Baustrecke beginnt östlich des Kreisels B 209 Quintusstraße/ K 119 Vorbrücker Ring und endet an der Kreuzung B 209/ L 163 Fallingbosteler Straße. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.