Schwere Unfall auf Panzerringstraße

+ Alle Verletzten wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus gebracht. Foto: Feuerwehr/Führer

Ostenholz – Auf der Panzerringstraße zwischen Ostenholz und Meißendorf kam es gestern, gegen 9 Uhr, zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Autos aus bisher unbekannter Ursache frontal zusammenstießen. Wie die Feuerwehr berichtet, waren Beamte der Bundesfeuerwehr zufällig an der Unfallstelle vorbeigekommen. Sie übernahmen die Erstversorgung und Betreuung der Verletzten. In beiden Autos, einem Audi TT, der in den Seitenraum geschleudert wurde, und einem VW Touran, waren die Fahrer eingeklemmt. In dem Audi saß außerdem noch der Beifahrer.